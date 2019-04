Caiga quien caiga | Retroceder nunca más, por @angelmonagas

Posteado en: Opinión

En Venezuela el tema sigue siendo el mismo. No hay cambio. Maduro y su combo, nacional, regional y municipal, sigue igual. Con los mismos niveles de popularidad, ubicados en el sub-sótano. En ese mismo orden, actúan: Represión y más represión. Castigo para quienes no los quieren. Ni por un momento se detienen a pensar, ¿Cómo haríamos para mejorar? ¿Cómo cambiamos la percepción de nuestra imagen? Nada que ver. Eso no les importa. No les interesa. Chávez dijo una vez “Amor con amor se paga”. Las fuerzas de seguridad de la dictadura responden “Odio con odio, es el castigo”.

En la oposición, algunos observan reiteración en las fórmulas del pasado: 2014, 2017 y 2018. Seguir con iguales formulas, como decía Albert Einstein, no producirá resultados distintos.

En las regiones no hay coordinación ninguna de los partidos opositores. No hay liderazgo conductor, salvo raras excepciones. Mientras las Fuerzas de la Dictadura, tienen todo bien planificado: Cuartos de Guerra, salas situacionales, etcétera, en la oposición no hay ni siquiera un plan de comunicación para suplir las ausencias o carencias comunicacionales. Nadie le ha dicho a los países amigos, lo importante que sería establecer una red de wifi en las principales ciudades, para combatir la desinformación. No hay seguimiento ni control. Si hay ganas, deseos, valentía de un pueblo y de muchos dirigentes para enfrentar la barbarie chavista, a través de los colectivos, ahora disfrazados de Guardias Nacionales, policías y hasta de soldados del ejército. Si hay una fuerza armada en contra de esto, el mutis ha sido su característica principal: No ven, No oyen, No harán nada. El quiebre militar es una quimera.

Muchos nos preguntan ¿Qué va a pasar? Muy a pesar de los resultados insisto: Maduro no tiene futuro. No sé cuándo. Es un error haber creado expectativas falsas. Cuando los “gringos” deseen intervenir, lo harán sin consultar a nadie. No lo anunciaran. Difícil y cuesta arriba tener fe. Esa es la verdad. Hay que mantener la lucha, las protestas. Organizar la resistencia y mejorar la eficiencia en los ataques.

Ir a una marcha a escuchar bonitos discursos, no es suficiente. Llorar, entregarse o rendirse, jamás.

Hemos avanzado y no por Guaido. Lo hemos logrado gracias a la fortaleza del bravo pueblo venezolano y creo que el joven Presidente está haciendo lo que puede. Quizá su equipo ha cometido errores o no está a la altura del compromiso. Eso no puede ser excusa para abandonar y no seguir reclamando mejores condiciones de vida.

AQUÍ NADIE RETROCEDE. No nos acostumbraremos nunca a vivir como estamos.

Tampoco critiquemos a los que se alegran porque regreso la electricidad. No es fácil (hablo por mi) recibir solo tres horas de electricidad al día. La gente intenta alimentarse espiritualmente y físicamente.

Para la oposición el viaje debe ser sin retorno. Resistencia. Busquemos causas para seguir. Habló desde la soledad de quien también ha sido víctima de la depresión. Si queremos un país para vivir, tenemos que luchar para conquistarlo. Innovemos. Hay maneras de enfrentar, disminuyendo los costos de vidas y bienes. El ejemplo del Pueblo Kurdo vale para nuestra situación.

REGIONES

Corpoelect miente descaradamente con un cronograma inexistente en la realidad. En algunas regiones están mejor que otras. Caracas, la niña consentida del chavismo. Nunca ha vivido la cuarta parte de lo que ha experimentado Zulia, Monagas, Táchira, por ejemplo. Sin embargo, las protestas en la capital no han cesado.

FLORIDA Las ventas de plantas generadoras de electricidad, por parte de la colonia venezolana, prácticamente ha agotado la existencia de las mismas. Eso es un problema para una región que se prepara para recibir la temporada de huracanes. Los envíos a Venezuela son constantes y ya hay mafias, incluso de “enchufaos” en el negocio.

CARACAS Todo el que ayude o mantenga relaciones con el Presidente Guaido y su entorno sufrirá las consecuencias, es la advertencia de la Dictadura. Lo sucedido con el Hotel Paseo Las Mercedes no es casualidad. Igual irán por la línea aérea COPAS. Entre otros.

ZULIA

El sábado 6 de abril 2019, el pueblo zuliano fue reprimido brutalmente. Más de 200 detenidos. La actuación de la SS Chavista no pasó desapercibida. La intención era impedir la llegada a HIDROLAGO y CORPOELECT. Lo lograron, a un alto costo de vidas humanas. Hubo muertos y lamentablemente nadie lo sabe y está demás que yo de nombres porque entonces perjudicaría a la familia de esas víctimas. Felicito a los dirigentes que enfrentaron y estuvieron allí. Mención de honor para los periodistas Gerard Torres y su esposa María, Elsy Garcia y otros que recibieron una dura respuesta de los Colectivos. Todos los que hacemos medio, somos objetivo militar de la dictadura. PADILLA Increíble a la deriva Ferry Coquivacoa, en pleno canal de navegación. Los responsables de su administración, o sea, el Alcalde del Municipio Padilla, no responde. El peligro es que a bordo del ferry hay una gandola de combustible. El concejal Engels Espina y la Cámara Municipal lanzan una voz de alerta. CRONOGRAMA No se cumple en el estado. Son 19 horas promedio sin electricidad. Lo extraño es que este fin de semana, la presencia del General Reverol en la COL, los exonero de la carencia de electricidad. ¿Raro no? VERGÜENZA Guardias Nacionales y Policías Nacionales, se cayeron a “trompada limpia”, por el control de una estación de Gasolina ubicada en la zona industrial. El negocio de la gasolina está controlado por esos componentes y la única que salva la patria es la Policía Municipal de Maracaibo, quien muestra niveles de respeto y trata de poner orden, al caos de sus propios compañeros. ASOMBROSO A los comerciantes del Centro Comercial Doral Mall, un cuerpo de seguridad nacional, les cobra 20 dólares diarios para brindarles seguridad ante posibles saqueos y aparte tienen que proveerles de alimentos e hidratación. JUSTICIA Mientras tanto, les informo que el Zulia y sus ciudades, ante la gravísima situación eléctrica, muere. Un cementerio urbano de negocios cerrados, centros comerciales abandonados. Al llegar las 6pm es triste ver como la oscuridad, el silencio, las ausencias reinan. De no haber mejora, lo que una vez anuncio el Cabito Castro, se hará realidad, seremos solamente una playa de pescadores. Yo le agregó y sin pescado. Gente durmiendo en la calle, en el frente de sus casas buscando alivio, colchonetas, hamacas. Temperaturas promedio de 40 grados. Una pequeña parte de la población aún puede comer en los escasos sitios y hoteles medio funcionando. ¿Hasta cuándo? Es más fácil que Maduro defienda el capitalismo que encontrar gasolina o gasoil.

NOTA: Disculpen los errores de la presente. Aprovechando la llegada fugaz de electricidad pude escribirla y ciertamente no tuve tiempo ni de revisarla. Tengo dos noches sin dormir, con apenas 3 horas de electricidad por día. No tengo la fortuna de poder pagar una habitación en un hotel cinco estrellas como muchos del gobierno y otros de la oposición, para continuar con mi labor. Los café con internet no los encuentro y los amigos a los cuales uno acude para suplir las necesidades y poder seguir operando, dan pocas o ninguna respuesta.

