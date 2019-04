Esto es lo que piensa Marco Rubio sobre el primer vuelo de Mahan Air a Caracas #8Abr

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, se pronunció ante el anuncio del primer vuelo comercial de la aerolínea iraní Mahan Air con la ruta Teherán-Caracas.

Por Lisbeth Piñeros / lapatilla.com

“A menos que Irán se haya convertido repentinamente en una fuente importante de turistas internacionales, esta es otra razón por la que el régimen de Maduro es una amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos”, escribió Rubio en su cuenta oficial en Twitter.

El primer avión con destino a Caracas despegó en la mañana de este lunes del aeropuerto internacional Imán Jomeiní de Teherán y el trayecto previsto es de 16 horas de duración, según la Organización de la Aviación Civil de Irán.

El portavoz de la Organización, Reza Yafarzadeh, explicó en un comunicado que en este vuelo viaja el director del Departamento de Relaciones Exteriores para América, Mohsen Baharvand, acompañado de una delegación.

#Iran has resumed a daily flight to #Venezuela.

Unless Iran has suddenly become a major source of international tourists this is yet another reason why the #MaduroRegime is a national security threat to the U.S. https://t.co/OPH5BWj2KI

— Marco Rubio (@marcorubio) April 8, 2019