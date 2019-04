Invasores comunistas gringos hacen fiesta (literalmente) en la embajada de Venezuela en Washington (FOTOS)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Los invasores comunistas gringos que se identifican como “defensores” del territorio venezolano en Estados Unidos, no solo tomaron las instalaciones de la embajada, sino que hicieron tremenda fiesta con banquete y todo, mientras lucen casi con una sonrisa burlona sus absurdos carteles Hands off Venezuela. Se quejan de una supuesta intervención estadounidense en Venezuela, pero ellos ocupan ilegalmente la misión diplomática, bajo el amparo del régimen chavista.

“Anoche en la Embajada de Venezuela en Washington DC-bajo amenaza de una toma de posesión/golpe de estado- junto a buena comida y música, discutimos todas las áreas en las que que Codepink está trabajando por la paz: Corea, Irán, Palestina, Venezuela y más”, escribió en Twitter Ariel Gold, co directora de Code Pink, movimiento feminista de izquierda que ya hace vida en territorio venezolano en Washington.

Desde mediados de marzo, el grupo de comunistas gringos ingresó a la embajada de Venezuela en Estados Unidos, ubicada en Georgetown, Washigton, para “custodiar” el territorio venezolano y “evitar” que Carlos Vecchio, embajador venezolano designado por Juan Guaidó y ya acreditado por la Casa Blanca, “tome las instalaciones”.

Medea Benjamin, co-fundadora de Code Pink, hasta duerme en el despacho del embajador venezolano, mientras que el grupo invasor no solamente tomó la sala de exposiciones convertida en “biblioteca Chávez” sino que además hace sus parrandas en el salón de conferencias de la misión diplomática venezolana.

“A medida que el golpe de Estado venezolano respaldado por Trump/Bolton/Abrams fracasa, la oposición de derecha sigue amenazando con apoderar los edificios del gobierno venezolano aquí en los Estados Unidos…Gracias a todos los que vinieron a la Embajada venezolana en DC anoche en solidaridad con el pueblo de Venezuela, Irán, Corea, Palestina, Filipinas, ¡ y más! Gente maravillosa, discursos, actuaciones y discusiones. Paz y amor!”, escriben en Twitter con fotos de los asistentes a la velada en casa ajena.

Los venezolanos y la comunidad internacional esperan que el embajador Vecchio desaloje de una vez por todas a estos invasores de las instalaciones de Venezuela en la capital de Estados Unidos.

