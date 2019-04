“Maduro busca debilitar a la Fanb con terroristas y colectivos”, advierte Bolton a Padrino López

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, le recalcó este martes a Vadimir Padrino López, ministro de Defensa designado por el régimen usurpador, que Nicolás Maduro está debilitando al Ejercito venezolano con la presencia de terroristas extranjeros y colectivos armados.

lapatilla.com

“General Vladimir Padrino: Maduro está involucrando terroristas extranjeros y ‘colectivos’ armados para debilitar al Ejército venezolano, socavando la Constitución y la integridad territorial de Venezuela. La FANB debe proteger al pueblo de Venezuela”, mencionó Bolton a través de la red social Twitter.

General @vladimirpadrino: Maduro is engaging foreign terrorists and arming ‘colectivos’ to weaken the Venezuelan military, undermining the Constitution and territorial integrity of Venezuela. The FANB must protect the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 9, 2019