Pence anuncia que está viajando para hablar de Venezuela en la ONU

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que está viajando a Nueva York para hablar sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este miércoles.

lapatilla.com

“Rumbo a NUEVA YORK mañana para dirigirme al Consejo de seguridad de la ONU. Es hora de que todas las Naciones estén de pie con Juan Guaidó el Presidente y el gobierno libre de Venezuela”, dijo.

Asimismo, destacó que los Estados Unidos “seguirá de pie con el pueblo de Venezuela hasta que se restablezca la libertad y su restauración”.

Heading to NYC tomorrow to address the @UN Security Council. It’s time for ALL NATIONS to stand with President @Jguaido and the free government of Venezuela. America will continue to stand with the people of Venezuela until their #Libertad is restored. #FreeVenezuela

— Vice President Mike Pence (@VP) April 9, 2019