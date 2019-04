¡Arre….! Pamela Anderson salió en defensa de Julian Assange (Tuits)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pamela Anderson ahora está muy involucrada en la “actividad política”, al menos en las redes sociales. La ex conejita Playboy ahora se refirió a la detención del fundador de WikiLeaks en Londres.

Con información de El Farandi

“Estoy sorprendida. ¿No pude escuchar claramente lo que dijo? se ve muy mal. ¿Cómo pudiste, Ecuador? (Sólo porque te expuso). ¿Cómo pudiste Reino Unido? Claro, eres la perra de América y necesitas un distractor de las mierdas que tienes con el Brexit”, dijo en un tuit.

And the USA ?

This toxic coward of a President

He needs to rally his base? –

You are selfish and cruel.

You have taken the entire world backwards.

You are devils and liars and thieves.

And you will ROTT

And

WE WILL RISE ?

— Pamela Anderson (@pamfoundation) April 11, 2019