El relato del crimen pasional entre efectivos de la PNB Carabobo contado por el asesino (Videos)

William Acosta, el supervisor jefe del Comando principal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), relató cómo asesinó a su pareja, Karla Méndez, y al tercero en este triángulo amoroso, O/A Luis Chacón.

lapatilla.com

“Me bajé de la moto. Desenfundé el arma, le apunté de frente y ella me dijo: No lo hagas, Wil. Y le di un disparo de frente, creo que en el intercostal izquierdo, del corazón. Ella se vino desvaneciendo, yo la atajé. La arrastré hacia la orilla. Cuando la pongo boca abajo le di otro disparo por la cabeza. Agarré mi moto y me fui. La escondí más adentro, donde la consiguieron, para que me diera tiempo de hacer lo que iba a hacer porque ya yo tenía pensado hacer lo que hice hoy (miércoles)”, confiesa Acosta mientras es atendido en un hospital de Carabobo.

“Ahí yo tomé la decisión también de matarlo. Llegué a formación. En mi condición de jefe me coloqué de último. Me podría abrir y tenía marcado al chamo (El oficial). Estaba era esperando que, Baudilio, el comandante, se acercara más para dispararle a los dos. Desenfundé y le di un tiro, no se si fue en la cabeza, y en lo que apunté a Baudilio salió corriendo. Yo le dije a Baudilio que me quitaba el uniforme y le pedía un favor, que me cambiara a Karla de la coordinación y él dijo que no. Que porque yo dijera que la cambiara no la iba a cambiar, que si ella se lo pedía sí. Entonces eso a mi me molestó con él”, expresó.

#Carabobo #11Abr Parte de la confesión del Supervisor Jefe William Acosta (PNB). Este asesino a su pareja con la cual tenía 2 años de relación (Karla) y luego mató e hirió a otro funcionario en el comando al que pertenecía?? pic.twitter.com/vDXAvlZe2R — Pableysa Ostos (@PableOstos) April 11, 2019

Segunda parte de la confesión del Supervisor Jefe William Acosta (PNB)#Carabobo pic.twitter.com/NnvokjAyBS — Pableysa Ostos (@PableOstos) April 11, 2019