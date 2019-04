Estados Unidos tiene que “empezar a considerar activos militares” para detener a Maduro

“Las sanciones por sí solas no detienen al régimen de maduro y los Estados Unidos tienen que empezar a considerar el uso de activos militares para llevar ayuda a los millones de venezolanos hambrientos y enfermos”, afirmó a través de su cuenta en Twitter el senador republicano por Florida, Rick Scott.

“Los Estados Unidos se enfrentan a una grave amenaza para la seguridad nacional y a una crisis humanitaria en nuestra puerta. Esto se está volviendo tan peligroso para nosotros como la guerra civil Siria ha sido para Europa, Israel y Jordania”, aseveró.

El ex gobernador de Florida también realizó un llamamiento a “todos nuestros aliados”, para apoyar al presidente encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó en este esfuerzo.

“No se equivoquen; Esto es una crisis. Es una crisis humanitaria que amenaza la vida del pueblo venezolano y ha creado una avalancha de refugiados que suman millones”, recordó Scott, quien agregó que “se está haciendo evidente que tendremos que considerar el uso de activos militares estadounidenses para ofrecer ayuda. Maduro y sus matones no nos han dejado otra opción”.

Para el republicano, el camino del socialismo elegido por los activistas “inevitablemente condujo a un Estado fallido” y el resultado es “una de las peores crisis humanitarias en la historia de nuestro hemisferio”.

Scott culminó: “Mi mensaje de hoy es el siguiente: los Estados Unidos respalda a los patriotas de Venezuela que luchan por defender sus vidas, su libertad y su honor”.

Sanctions alone aren't stopping the Maduro regime and the United States needs to start considering the use of military assets to bring aid to the millions of starving and sick Venezuelans. And I call on all of our allies and those supporting Guaido to help us in this effort.

— Rick Scott (@SenRickScott) 11 de abril de 2019