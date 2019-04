Marco Rubio: El régimen de Maduro no debe tratarse como un gobierno legítimo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida en EEUU, Marco Rubio, reiteró este jueves que el régimen venezolano de Nicolás Maduro no debe ser considerado como un gobierno sino como un grupo criminal transnacional.

“El régimen de Maduro no debe tratarse como el gobierno legítimo de un Estado soberano. Es un grupo criminal transnacional que entregó la soberanía de Venezuela a Cuba y convirtió al país en un narcoestado por la pérdida de territorio a los narco-terroristas del ELN“, mencionó a través de su red social Twitter.

Enfatizó que “la crisis en Venezuela no es un intento de lograr “un cambio de régimen” ni interferir en los asuntos internos de otro país”. Rubio aseguró que se trata de las serias amenazas a la integridad nacional de los Estados Unidos “planteada por el narcotráfico, la presencia militar de Rusia y los crecientes vínculos con Iran”.

Maduro y los demás integrantes de su cúpula corrupta “no son políticos motivados por los intereses nacionales de un país, son gángsters motivados por el deseo de mantener sus fuentes ilegales de ingresos”, aseguró.

El senador republicano insistió sobre que el gobierno estadounidense debe considerar todas las opciones disponibles para “poner fin a sus actividades criminales lucrativa”.

1/3: The #MaduroRegime should not be treated as the legitimate government of a sovereign state.

It is a transnational criminal group that surrendered #Venezuela’s sovereignty to #Cuba & turned the country into a narco state by forfeiting territory to #ELN narco-terrorists

— Marco Rubio (@marcorubio) April 11, 2019