Marco Rubio sobre Venezuela: EEUU no puede ignorar la creciente presencia de militares rusos y vuelos diarios de Irán

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, a través de su cuenta en la red social Twitter, respaldó los comentarios de su similar repúblicano, Rick Scott, quién expresó que “EEUU tiene que empezar a considerar el uso de activos militares para llevar ayuda a los millones de venezolanos”.

Rubio destacó que si bien esperan la restauración pacífica de la democracia de Venezuela, pero que Estados Unidos no puede ignorar la presencia de diversos países en Venezuela.

“El resultado ideal en Venezuela es la restauración pacífica de la democracia y el orden constitucional. Pero los Estados Unidos no pueden ignorar la creciente presencia de militares rusos, los vuelos diarios de Irán y las violentas pandillas “colectivos” con las que FANB se niega a confrontar”, dijo.

