Bolton enfatiza que EEUU evitará que Maduro regale el crudo venezolano a Cuba

El asesor de Seguridad Nacional de La Casa Blanca, John Bolton, celebró las recientes sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro contra las compañías navieras que envían petróleo venezolano a Cuba bajo órdenes del régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Estados Unidos continuará considerando todas las opciones para evitar que Maduro regale ilegalmente el petróleo del pueblo venezolano al régimen cubano”, enfatizó Bolton en su cuenta oficial de Twitter.

The United States will continue to consider all options to stop Maduro from illegally giving away the Venezuelan people’s oil to the Cuban regime. https://t.co/hhu4dAHvsE

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 12, 2019