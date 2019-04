Me lo dijo un pajarito | Con el agua al cuello, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

Aunque no parezca… La operación quirúrgica está en marcha. Fuentes cercanas al equipo de Guaidó lo confirman. Esta no es de película taquillera ni de show con marquesinas encendidas, es de diplomacia y por eso tarda, por eso no se ven sus efectos y resultados de manera inmediata como nos gustaría y esto lo digo porque sé que no soy la única que imaginó la llegada a nuestras costas de los “Army” y los “Navy”. Tampoco soy la única en soñar que en cada esquina del país veremos a un “Seal” mientras que Venezuela retoma la normalidad luego de celebrar como fiesta patria que sacaron a Maduro y a su secuaces de Miraflores y están encontrando y apresando a cada colectivo, a cada chavista, madurista, a cada izquierdoso culpable de nuestras desgracias. La guerra no es cuerpo a cuerpo aún. Estamos en batalla campal, el régimen de Maduro boxea dentro y fuera, lo hace con todo lo que puede, con todo lo que tiene. Dentro de Venezuela es donde está fuerte… en cada round se juega el pellejo. Y aunque no parezca tienen el agua al cuello y el nivel del agua sigue subiendo. En su cerco, en su encierro el agua va pa’arriba. Me dicen que pocas cosas los calman; están desesperados y creyendo que podrán librarse de su triste final gracias a sus amigos los rusos y a sus artilleros y morteros “leales a la revolución” porque ellos sí están dispuestos a matarse con quien sea. Pero este martes el piso se les movió, les tembló de nueve grados en 60 segundos: en la OEA aceptaron al representante de Guaidó y retiraron a Moncada, el representante de Maduro. Ha pasado el tiempo suficiente para que en el mundo entiendan que los venezolanos no podemos salir de esta pesadilla solos. Se necesita la intervención internacional más allá de los andares de los cuellos blancos, los zapatos pulidos y las planchadas corbatas. Pero volvamos al martes, porque ese día a Maduro se le abrió el piso y las paredes se le agrietaron. La casa de naipes se cae, lo saben y eso los irrita, los pone iracundos, los exaspera y atacan; reaccionan peligrosamente con lo que tienen a la mano: dejar el país a oscuras porque ellos tienen sobradas plantas y quienes no las tienen de su entorno, las roban a quien las tenga para su uso. Lo de la OEA les dio duro. Perdieron, los hicieron perder. Su voz ya no será escuchada en ese recinto… A esto era a lo que me refería con dar a la gente algo que haga sentir que en verdad “vamos bien”. Del golpe atestado este martes en la OEA, Maduro y su gente no se van a recuperar. Desde allí se comenzarán a activar más mecanismos de presión contra ellos, a echar más agua en el tanque rojo si los azules colaboracionistas internos entienden que si no hacen a un lado en la caída del régimen ellos caerán también. Pero veamos un poco más; los rojos perdieron al Embajador en los Estados Unidos y al representante del Banco Interamericano de Desarrollo, con lo que se tienen tres puestos cruciales para armar una estrategia contra la usurpación, bueno, ese es el deber ser. Ahora sí hay que estar bien atentos al comportamiento de los militares. La operación quirúrgica de la Operación Libertad está en marcha pero no descuidemos a los adversarios que aún siguen en Miraflores y no son mochos, ni cojos.

¡Bueno, en Miraflores no!… La cuenta Vladimir Kislinger en Twitter, @vkislinger publica que los hermanos Rodríguez están hospedados en el Hotel Eurobuilding. Según sus trinos ocupan la suite presidencial y desde allí trabajan. Han prohibido el uso de celulares a todos los trabajadores del hostal para evitar que se filtren fotografías de ellos. Asegura que tienen reservadas 61 habitaciones, que todo lo pagan en dólares, hasta las propinas las dan en dólares y que el alojamiento sin comida supera los cinco mil dólares diarios. Cubanos y rusos hacen parte de los que viven en el Eurobuilding. Este tuitero escribió que los Rodríguez comen todas las noches sushi. Según @vkislinger, los rojos no están en Miraflores desde hace semanas. Si esto es cierto, la nueva moda es esa, que los chavistas que en su vida tomaron agua en copas vivan en los mejores hoteles que pueden pagar con el dinero del pueblo venezolano. ¿Por qué no quieren pasar calamidades como gente del pueblo? ¿Por qué ellos no quieren sentir calor o que los zancudos los piquen?

¡Algo huele! NTN24 publica ayer jueves una nota en la que Raúl Castro pide a los cubanos que se preparen para vivir tiempos económicos difíciles. ¿Se pone el sol en la espalda cubana? Por lo pronto, Brasil gritó durísimo que ellos están dispuestos a sacar a Maduro.

La frase: “… usted no debería estar aquí. Usted debería regresar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro que su tiempo se acabó”, Mike Pence a Moncada, cara a cara en la OEA.

Por cierto… Pence pidió a toda la OEA reconocer a Guaidó como el Presidente de Venezuela.

En la mira… ante la ONU y la OEA se está evaluado declarar a los colectivos como grupos terroristas. ¡Esto sería maravilloso! El que entendió, entendió.

G7: En la última reunión del grupo de los siete, los representantes de las naciones llegaron a varias conclusiones entre ellas que “es necesario y urgente restablecer la Democracia y los Derechos Humanos en Venezuela”. Canadá, Alemania, Francia, EEUU, Japón, Reino Unido e Italia están de acuerdo en esta premisa lo que es una conclusión sin precedentes.

Por cierto… deberíamos de empezar a llamar a esta gente que usurpa el poder y a sus combos de cualquier forma menos bolivarianos. Llamarlos bolivarianos es ofender a Bolívar y debemos empezar a rescatar el honor de nuestro Padre Libertador.

Seguir y seguir… No es nada fácil pedir que resista a quien lleva horas que suman días y semanas sin poder dormir bien por falta de electricidad como en el caso de Zulia, el estado más azotado por la falta de electricidad. No es nada fácil pedir que siga a quien desgastado por no dormir bien y sin un vaso de agua fría para mitigar este martirio. No es fácil pedir que aguante a quien con dinero electrónico desgaste días sin encontrar dónde comprar algo de comida porque los puntos de venta no funcionan por la falta de electricidad y por ende, no hay señal para pagar por transferencias. Pero debemos seguir, por nuestros hijos, por nuestra Nación, porque la maldad no será eterna y porque pronto las cosas deben cambiar para bien. Debemos seguir la organización, la planeación estratégica y mientras esté dando la cara y poniendo el pecho, debemos seguir apoyando a Guaidó. No olvidemos que este el último año de nuestra legítima Asamblea Nacional y estamos obligados a tener éxito. Guaidó ha sido un instrumento en este tramo por la recuperación de la Democracia y así debemos verlo, es decir, Guaidó puede dejar de ser la figura principal en algún momento y no estoy diciendo que lo van a meter preso o lo van matar o a desaparecer, no, para nada. Digo que en la política las cosas son cambiantes y aunque Guaidó tiene un año completo como presidente de la Asamblea Nacional, tiene el tiempo medido para ser Presidente Encargado de la República y por eso, debe mover ese cuerpo porque Maduro y sus secuaces en todo el territorio nacional siguen sentados en sus sillas.

Con la misma moneda… Veo un tuit en la cuenta de Oscar Silva Araque, @OscarJSilvaA que hace alusión a nombrar “reconstructores” por regiones o por estado. El Tuit de Silva hace alusión a que Guaidó debería en un acto de suma justicia con el Zulia, por ejemplo, nombrar a Oswaldo Álvarez Paz como el hombre que encabece la reconstrucción de nuestra entidad. Más allá de lo evidente, pido que veamos el fondo de esta propuesta. Silva está proponiendo nombrar gobernadores paralelos, tal y como lo hizo Chávez cuando en un estado donde mandaba un opositor él nombraba un protector. Qué interesante es que alguien piense en jugar con las mismas cartas de este oponente que no es democrático ni civilizado. Aunque estos nombramientos serían un gran problema porque serían una manzana de la discordia entre los opositores y se verían como una patada al estómago para quienes no están siguiendo a los partidos políticos, si se hacen por la vía de los acuerdos estaría marcando el precedente para ese gran acuerdo nacional que no caería nada mal previo a unas venideras elecciones.

El río suena… Leocenis García asomó la nariz. El periodista dio a conocer que ante un escenario electoral, él se presentará como candidato presidencial. Sé que dirá que María Corina Machado está en campaña permanente por este mismo propósito pero lo que me llama la atención es que García no da puntada sin dedal. Si está asomándose desde ya, es porque el bastimento se está moviendo para que haya elecciones en el país. ¿Se acerca el fin de la usurpación?

La cifra… 732 mil. Este es el número de barriles de petróleo que estamos produciendo. No más. Lo confirma la OPEP. Lo que más me duele es que Colombia está produciendo 900 mil barriles. Estos números los midió la Organización en este mes de marzo.

A los militares… “¿Cómo han permitido que lleguemos a este punto de deterioro y fragilidad de la Patria? ¿Cómo sus armas apoyan el atropello contra el pueblo, la entrega de nuestro petróleo, de nuestros recursos minerales? ¿Cómo es posible que con sus armas se mate a nuestros indígenas? ¿Cómo es posible que, en sus propias narices, actúen grupos paramilitares o parapoliciales que asesinen y repriman a venezolanos, en los barrios, en las calles de las ciudades?”. Esto lo escribió Rafael Ramírez, el ex Ministro de Chávez, el dojo dojito en unos de sus artículos publicados esta semana. En este momento necesitamos de todo palo que eche candela, pero da como “rabia” leerlos ahora como Pilatos. Aunque todo ser merece rectificar y enmendar, Rafael Ramírez es muy culpable pero muy culpable del saqueo a nuestro país y la destrucción a nuestra estadal petrolera.

Zulia trágico… Llega la electricidad a Caracas y como Caracas se calla después de ser energizado pues se cree que en el país no pasa nada cuando está pasando de todo. Caracas no es Venezuela y sí, puedo coincidir con que el Zulia tampoco es Venezuela pero el Zulia está padeciendo una tragedia que no ve solución. Se trata de estar días sobre días que suman semanas sin electricidad. Se trata que todo el mes de marzo se perdió académicamente, es decir, los colegios no pudieron dar clases y los niños, los pocos niños escolarizados no acudieron a las aulas. Sin energía eléctrica no hay agua, no hay formas de pagos electrónicos, no hay bancos para encontrar algo de efectivo, no hay clases, no hay vida. En el Zulia los zancudos son los únicos que comen, los únicos gordos; cada noche hacen fiesta con todos los que duermen a cielo abierto y con las ventanas abiertas en el estado donde el calor de día es infernal y de noche también. Súmele que sin agua las matas se mueren, los árboles se secan, los pulmones naturales perecen y por ende perdemos sombra y ventilación en la tierra de los 40 grados. Según el Gobernador, el racionamiento de electricidad que comenzó siendo de seis horas y que nunca se cumplió, ahora pasará a ser de 12 horas diarias. Los zulianos andan como locos viendo cómo hacen para comprar una planta y solucionar sus problemas particulares como si eso, fuera la solución al problema central pero yo pregunto… ¿Hasta cuándo van a poder los “ricos” del Zulia vivir en hoteles, comprar gasolina en dólares físicos para encender sus plantas eléctricas y comprar comida cara?

Por cierto… Funcionarios de la Gobernación chavista y de la Alcaldía de Maracaibo y San Francisco, también chavistas, están decomisando plantas eléctricas con el pretexto de llevarlas a los centros de salud para que estos puedan prestar servicios mínimos pero adivinen… las plantas no llegan a los hospitales, se las llevan a sus casas. Esta semana en la Urbanización Lago Country, donde vive el secretario de gobierno, Lisandro Cabello, este llegó con una planta eléctrica inocultable. Los vecinos que se dieron cuenta le protestaron y Cabello, los mandó a meter presos. En el Zulia no sólo se padecen las humillaciones más impensadas sino que hay que soportar ser gobernados por una mafia que actúa cuál delincuentes. Pero la Justicia Divina no se salvarán. Los perversos deben ser condenados y los buenos recompensados. De las manos del pueblo tendrán que escapar.

En el oeste… Al oeste de Maracaibo la gente no se rinde y aunque hay una admirable resistencia en toda Maracaibo, la gente del oeste destaca. Resulta que frente a la pela que les están dando con la falta de electricidad, un grupo de profesionales de la salud entre médicos y enfermeras especializados, están haciendo cursos de parteras para que las mujeres con este guáramo ayuden a parir a las gestantes en las casas. Sé que me dirán que es inaceptable volver a las parteras en estos tiempos modernos, pero sin insumos médicos, sin personal adecuado en los centros de salud y con la grave situación eléctrica hemos retrocedido y debemos adaptarnos para que los niños vengan al mundo. Mi admiración total y mi respeto a esta iniciativa que lamentablemente se ha tenido que poner en práctica para que el futuro de mi país vea la luz en estas horas tan oscuras.

Bobures… En Sucre, ¡Ay mi Bobures qué te han hecho! Cuánto dolor siento al ver los mensajes que me envía desde Caja Seca, Torondoy, Bobures y Sucre en el Zulia. Todos los municipios están en el abandono. Sin gasolina, sin alimentos, sin electricidad, sin agua potable, sin combustible, sin poder producir, sin alcalde, sin autoridades, sin seguridad. Al pueblo negro del Zulia lo están sacrificando, peor que en los tiempos de la esclavitud. Adultos mayores y niños sufren las peores consecuencias de esta desidia en la que se encuentra este noble pueblo que resiste como ninguno. Pido a San Benito bendito su ayuda. Madre María dales luz eléctrica porque luz espiritual les sobra. Lamentablemente no cuentan ni con una autoridad municipal que vele por ellos. Dios los auxilie.

Debemos resistir… El camino ha sido largo y aún falta para más por recorrer. Nada ha sido hasta hoy sencillo y todo indica que el porvenir tendrá más rudeza, será más crudo pero hemos logrado mucho aunque Maduro siga en Miraflores y los demás bandidos sigan en sus regiones y en el país el calvario se agudice y nos sigamos quedando sin gente porque emigran o mueren. Es duro, muy duro mantener la fe; es duro ir a marchas a escuchar discursos bonitos y tragar gas, recibir golpes físicos, perder la libertad o la vida misma mientras en Caracas nos dicen que “Maduro está caído”. No podemos decir que Guaidó no ha hecho… ha hecho mucho pero falta muchísimo más sobre todo para quienes se dan ánimo y siguen, para quienes estamos comprometidos con apoyarlo pero más para quienes están en depresión porque no es fácil, en el caso del Zulia, vivir en un estado fantasma, donde cada día hay menos actividad y menos gente. La situación nos ha obligado a construir nuevos significados y a vivir de las evocaciones por las pérdidas a querer despertar en otra realidad, a reír cuando los chistes sean verdaderamente buenos, a sobrevivir a un terremoto permanente, a un tsunami sin fin a una devastación interminable. Nuestro dolor hoy parece que no se agota, nuestra tormenta parece que no baja su intensidad. La bizarra realidad saca en nosotros nuestra esencia y ese néctar es abismal porque nadamos entre la compasión y la voracidad. Por eso vemos a quien regala hasta lo que no tiene y el que cobra en dólares hasta por ampararse del sol bajo una mata. Nuestro país sí ha sido destruido por unos pocos malhechores, bandidos, sádicos, pero también por muchos de nosotros. Por eso los buenos tenemos que buscarnos, unirnos, ayudarnos así sea con una palabra para resistir. No importa que nos hayan cambiado los hábitos y las conductas naturales, no importa. Ellos no pueden ganar, no pueden vencer, no pueden salirse con la suya. Debemos resistir, aguantar.

Falcón… En pocos sectores hay normalidad en Falcón. En la mayoría de esta península están graves. Es falso que tienen electricidad y agua potable, comida, medicinas y efectivo. Están el chasis pero lo peor, es que grupos armados parapoliciales controlan el estado y se creen dueños de la vida de todos. En el Hospital Dr. Rafael Calles, adscrito al Seguro Social, se presentó una situación luego de conocer que en el Hospital Edgar Nucete de Cojedes, también adscrito al IVSS, los médicos y el personal de salud que estaba de guardia el 03 de abril, fueron salvajemente atacados por funcionarios de cuerpos de seguridad del estado que acompañados de colectivos, lanzaron bombas a la emergencia para que el personal de salud y los pacientes se muriera luego de hacerles saber que por falta de insumos no podía atender a un herido por arma de fuego que ellos habían llevado al centro de salud. En el Rafael Calles vía comunicación, exigen saber cuáles son las condiciones reales que se tiene para evitar que la situación se replique en este centro ya que bandas armadas, oficiales y para oficiales, controlan el estado. Los galenos y el personal de salud temen que ante una situación similar, atenten contra sus vidas.

Respaldo total… me uno al rechazo y reclamo que hace el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia contra las agresiones criminales contra los profesionales de la comunicación que ejercen la función periodística de información. La semana pasada tres colegas mujeres fueron agredidas, golpeadas, tiroteadas e insultadas por parte de funcionarios policiales y militares que reprimieron las manifestaciones convocadas el pasado lunes por Guaidó en todo el país y que en Maracaibo resultaron ser todo un escenario para la violación a Derechos Fundamentales. “¿Están dando la instrucción de atacar directamente a los medios y periodistas?” preguntó Leonardo Pérez, presidente del CNP-Zulia quien junto a las periodistas agredidas exigió respeto a la vida y al trabajo de los periodistas. En las protestas los periodistas siempre son objeto de violencia por parte de funcionarios públicos lo que deja al descubierto que aquí NO HAY DEMOCRACIA, ¡NO HAY! Ser periodistas en este régimen es un riesgo, es someterse a terror y martirio pero ser periodista con Omar Prieto y sus secuaces gobernando el Zulia, es una condena a muerte.

Rodrigo Cabezas…. Siempre lo conocí como un hombre de profundos valores socialistas y de izquierda. Fiel y leal a Chávez. Hoy se presenta como un demócrata y eso está muy bien porque es de sabios rectificar y enmendar pero tendrá que lidiar por mucho tiempo con quienes no lo entenderán y siempre lo juzgarán por su pasado imborrable.

Por cierto… Luego de apresarlo, dejan libre bajo régimen de presentación al ex alcalde chavista, socialista y madurista, Félix Bracho. Por otro lado, Omar Prieto pide al Clez que separen de sus cargos a los diputados Eduardo Labrador, Zenaida Fernández y José Vielma. ¡Así paga el diablo!

Pablo Pérez… Tal y como lo prometí daré un par de detalles sobre su salida de UNT Zulia. Ya dije que, el ex gobernador que en su momento fue para Manuel Rosales lo que Giancarlo Di Martino fue, una muy buena llave política. Él llevaba mucho tiempo evaluando su salida sin escondérselo a Rosales. No lo hizo antes por el natural temor que supone dar un salto en una escena política tan compleja y complicada hoy día en la que no hay garantías de nada para nadie. ¿Miedo? Tal vez y si lo tuvo me parece lo más normal. Pérez, según mis buenas fuentes de UNT, el 25 de enero ya andaba manejando junto a sus amigos la salida del partido pero lo postergó por la coyuntura país, esa en la que Rosales volvió a tomar un poco de importancia y peso nacionalmente. Pérez, con el argumente de ser la nueva generación se va y aunque yo discrepo totalmente, el ex gobernador está en su derecho de creer lo que quiera creer. Prueba, para mí, que Pérez no es la nueva generación es que luego de pedir a varios militantes de UNT, los pocos que quedan, que se fueran con él recibió muchos NO por respuesta y terminó yéndose con sus más leales por lo que no se le puede acusar de divisor. Si intentó dividir a UNT, no lo logró. Pérez es muy bueno, con los recursos adecuados en la mano, como estratega para ganar elecciones y hacer candidatos exitosos, eso hay que reconocerlo. Es un muy buen asesor, cosa que es la primera vez que digo públicamente pero también debo decir que él no es la nueva generación de nada. Está en su derecho a abrir su propio camino y la tolda que lo cobije tendrá a un gran elemento que a diferencia de sus antecesores, está muy bien en materia de relaciones con Rosales. Mi deseo de éxito para él y sus proyectos políticos porque la política de mi lar debe ser, debe volver a ser diversa y variopinta.

Siguen luchando… los jubilados y sobrevivientes de la empresa petrolera y petroquímica siguen luchando para recuperar sus derechos y beneficios del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Este Fondo fue estafado por Francisco Illaramendi y desde entonces, nadie se hace responsable por los recursos que les corresponden a estos hombres y mujeres que dieron su vida y esfuerzo a la primera empresa de Venezuela. Su espíritu de lucha es inquebrantable y por eso, se organizan en manifestaciones que han llamado “El Bastonazo” en todo el país. Mi apoyo total para ellos.

¡Así debe ser!… Tengo que felicitar a los diputados y dirigentes políticos que este lunes pusieron su cara y su pecho en las manifestaciones que se dieron en el Zulia. En Maracaibo varios fueron apresados, agredidos, insultados. Ese es su trabajo, lo que deben hacer. Felicitaciones a esos diputados y a esos dirigentes que con miedo pero coraje, dejaron al descubierto los vejámenes de este régimen impúdico. Importante destacar que la estrategia de hacer varias protestas simultáneas, tiene activos en las calles a los dirigentes de los diferentes partidos con la gente. Destaco que la mayoría son de UNT, quienes en el oeste se están haciendo sentir para organizar las protestas, pero así debe ser, que los metan presos, que lleven golpes, que peguen gritos, que denuncien, ese el trabajo. Eso y más es lo que deben hacer.

El Dr. Clon… A finales de marzo el médico Freddy Pachano Arenas, cirujano pediatra y director del Postgrado de Medicina de la Universidad del Zulia, encendió las redes sociales cuando se viralizó un corto escrito suscrito por él relatando los vivido por su persona y su equipo médico al ver morir a un niño de 9 años, que jamás debió morir, a causa de un apendicitis aguda. Las condiciones de salud en los centros asistenciales, un cuadro de mal nutrición, la falta de insumos médicos mínimos, la crisis eléctrica y sus apagones criminales… a pesar de haber hecho todo lo posible que no lo dudo, al pequeño el régimen de Maduro le quitó la vida. Pachano en su escrito responsabilizó a Maduro y a la bestia de Chávez por esta muerte. A mi juicio Pachano se quedó corto, ellos y muchos más son responsables de la muerte de millones. Como galeno venezolano, Pachano remata que no ve el día que se termine la pesadilla en nuestro país. En seis párrafos se ganó mi admiración y mi respeto. Lo coloqué en el lugar de los valientes hasta que conversando sobre su acto de coraje, porque en este país hasta enviar un mensaje de Whatsapp criticando al régimen requiere bravura, me comentaron que el doctor es un aprovechador. Mis fuentes me conectaron con médicos y personal de la Facultad de Medicina que amparados en el anonimato de sus identidades, me hicieron saber que Pachano, profesor de Anatomía 1, Cirugía Pediátrica no sólo en Sahum sino en el Adolfo Pons, abandona sus funciones todos los meses para irse a Colombia a trabajar 15 o más días y no contento con eso, vía Whatsapp, decide a qué médico le aprueba o le firma los documentos que solicitan para dar constancia de sus estudios de Postgrado para irse del país. Especialmente, retiene las peticiones a médicos que manifiestan que se van a Colombia y a los que se van a otras naciones más alejadas, les hace saber que deben hacer unos pagos particulares para que se les hagan las gestiones. En la Facultad de Medicina todo el mundo sabe lo que Pachano hace, sus métodos, pero nadie dice nada porque su firma es vital y la única válida para los documentos que los médicos especializados necesitan para hacer sus trámites. Cómo se nos caen los ídolos. De verdad es triste descubrir los guardados oscuros de la gente.

A los países aliados… POR FAVOR, establezcan en las principales ciudades del país una red Wifi estratégica para tener un hilo de comunicación permanente para hacer frente a la desinformación y a los laboratorios criminales del régimen. ¡Esto es urgente!

Me despido no sin antes pedirles que vean que en Estados Unidos ya se habla de intervenir militarmente a Venezuela y el Estado de Israel hizo saber que sólo espera que Estados Unidos le dé luz verde para intervenir. Vean el nombramiento de Francisco Arias Cárdenas, ex gobernador del Zulia tres veces, como Embajador de México, se trata a mi modesto entender, del envío de un actor de confianza de Maduro a ablandar, allanar o hasta preparar el terreno para un posible asilo y ustedes dirán… ¿Arias está del lado de la oposición? No lo sé pero si su gestión logra que Maduro encuentre un lugar y unas condiciones para irse del país, lo apoyo. También les pido ver las recientes declaraciones del ex presidente de Panamá, Valera, en las que exhorta a Venezuela a dar una salida honrosa a Maduro bajo el argumento de ser el representante de una fuerza política real, vigente y existente en el país. Sé que nada de esto les devuelve la electricidad, pone comida o medicinas en sus casas, se transforma en efectivo, hace que el emigrante regrese ni tumba a Maduro pero es un avance en medio del lodazal. Ojalá muy pronto podamos celebrar como esta semana celebra Sudán, que luego de 30 años logró que el dictador, Omar AlBashir, dimitiera y entregara el poder.

Sigamos, con fuerza, con coraje, con valentía, con Dios por delante y con la Virgen amparándonos, nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana