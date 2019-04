Senador Rubio: Carvajal estará pronto en EEUU ofreciendo información, mal día para familia criminal de Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador republicano de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó a través de su usuario en la red social Twitter que Hugo Carvajal estará pronto en los Estados Unidos cooperando en contra de la “familia criminal” de Nicolás Maduro.

Rubio dijo que “El Pollo” está a salvo en España.

Hugo Carvajal former military intelligence director of #Venezuela is safe & in custody in #Spain.

He will soon be coming to the U.S. to provide important information about #MaduroRegime.

Bad day for the #MaduroCrimeFamily

— Marco Rubio (@marcorubio) 12 de abril de 2019