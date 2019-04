Senador Scott: Tenemos que hacer todo a nuestro alcance para librar al mundo del azote de Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador Repúblicano del estado de Florida, Rick Scott, se pronunció en su cuenta en la red social Twitter para expresar que EEUU tiene que hacer todo lo que esté a su alcance “para librar al mundo del azote de Maduro”.

lapatilla.com

“Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para librar al mundo del azote del régimen de Maduro”, fue lo que expresó el senador en la red social.

Asimismo, destacó que aplaude “la administración (del presidente Donald Trump) por seguir aplicando sanciones que cortan el flujo de dinero del dictador oprimiendo al pueblo de Venezuela”, señaló.

We need to do everything in our power to rid the world of the scourge of Maduro’s regime.

I applaud the administration for continuing to implement sanctions that cut off the flow of money from the dictator oppressing the people of #Venezuela. https://t.co/eQ4A7WNlIk

— Rick Scott (@SenRickScott) April 12, 2019