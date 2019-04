Bolton: EEUU y sus aliados están comprometidos a reconstruir Venezuela junto con Guaidó

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, reiteró el compromiso de EEUU y sus aliados para ayudar en la reconstrucción de Venezuela junto con el presidente encargado Juan Guaidó.

Bolton compartió este domingo un mensaje en su cuenta de Twitter donde señaló la misión que tiene el país norteamericano y reiteró que Nicolás Maduro debe apartarse ya del camino.

“Los Estados Unidos y sus aliados están comprometidos a ayudar al pueblo venezolano, liderado por el Presidente interino Juan Guaido, a reconstruir su nación y su prosperidad. Maduro debe apartarse del camino”, escribió.

