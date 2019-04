El misil supersónico de Israel que no detienen las baterías antiaéreas rusas en Siria

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Según informó la Fuerza Aérea israelí, se usaron con éxito los nuevos misiles supersónicos “Rampage” aire-tierra durante un primer ataque aéreo en posiciones militares sirias, reseñó defense-blog.com.

Israel ejecutó varios ataques en sitios alrededor de Masyaf en la madrugada del sábado. La compañía de análisis de imágenes satelitales ImageSat confirmó que Israel atacó la base en dicha región. De acuerdo con las imágenes de satélite se destruyeron un gran hangar y tres edificios cercanos en el ataque a la instalación, en la provincia occidental de Hama.

Algunas fuentes, incluido un analista militar Babak Taghvaee, han informado que la Fuerza Aérea israelí usó por primera vez su nuevo misil supersónico, llamado “Rampage”.

El nuevo dispositivo es un misil de asalto aire-tierra supersónico y de largo alcance con una ojiva, un motor de cohete y un traje de navegación avanzada que permite la precisión de objetivos a un costo de misión muy bajo en comparación con las soluciones existentes.

Temprano, Boaz Levy, Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo del Grupo de Cohetes y Espacio del IAI le dijo a Jane que “Rampage es un ASM supersónico con un rango de distancia de cientos de kilómetros”.

Entre las características de los misiles está su capacidad para controlar y monitorear la extensión de su metralla, que hará que su ataque sea quirúrgico, preciso y con un daño colateral mínimo a pesar de que el misil pasa mucho tiempo en el aire desde el momento en que se lanza hasta golpea su objetivo.

El misil se ajustó a plataformas ofensivas como los aviones de combate F-15, F-16 y F-35 de la fuerza aérea israelí. Debe usarse contra baterías antiaéreas, incluidas las de fabricación rusa, además de cuarteles generales, almacenes de armamento y bases logísticas.

Traducción libre de Defense Blog