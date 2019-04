Así fue el momento en que cantante venezolano fue víctima de xenofobia en el Reality Show en España (VIDEO)

View this post on Instagram

¿XENOFOBIA O NO? 🇻🇪 🇪🇸 __ España es un destino natural para los venezolanos, quienes durante años recibimos a emigrantes de todas partes del mundo. ¿Qué pensaría un español de la época de Franco, si al emigrar a Venezuela hubiese recibido un comentario como el que hizo @Paz_Padilla? “si este hombre es un fuera de serie en su país, pues entonces no salgas de allí, quédate allí, ¿pa’ qué has venido aquí?” __ Contexto: Después de una audición en la que @danielhuen impresionó al jurado de GOT TALENT ESPAÑA, no se podía esperar menos que su pase a la semifinal, en la que habiendo tenido o no el mejor desempeño -según opiniones respetables- apostó por un performance bailable que demostrase una faceta distinta. __ Daniel es un músico respetado en #Venezuela, con una trayectoria de años como intérprete y compositor, que decidió emigrar para buscar mejores oportunidades en el mercado internacional, en una situación nada favorable para la gente que busca crecer en la industria musical. __ Una aspiración natural de cualquier músico: la internacionalización. ¿Que sería de Julio Iglesias si no hubiese aspirado lo mismo? Quizás sólo una celebridad local. __ ¿Es o no es xenofobia? Exigimos respeto y rectificación. __ #DanielHuenGotTalent Eres mi hermano y te quiero mucho, la partiste