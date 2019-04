Caiga Quién Caiga: La Gira de un Presidente o de un Candidato…, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Venezuela vive una de las peores circunstancias en su historia. Dos personas se declaran Presidentes, aunque en realidad solo uno, legítimamente lo sea. Ninguno de ellos, por una u otra razón, está en capacidad de resolver los problemas que enfrentamos los ciudadanos. Uno de ellos, sin ninguna excusa válida. Ha tenido todo el tiempo y los recursos. No lo hizo. No sabía, no podía o sencillamente, nunca debió ejercer la primera magistratura nacional. El otro, como decimos en el derecho, es “mero declarativo”. Lleno de ganas, de preparación, de ideas y no puede, no lo dejan. Dos realidades envuelven la nación: Una Internacional y otra nacional.

Siempre se molestan cuando se los digo. Yo insisto. Los únicos culpables de esta “barbarie” que territorialmente nos gobierna, son los líderes o autocalificados como tales, de la oposición. Error, incapacidad, omisión, intencionalmente o sin ella. Podemos especular. No hay carga de profundidad para tomar las decisiones. Los cerebros políticos se han fundido. Otros se prestaron para un juego de intereses. Desconocen la historia, el análisis retrospectivo. No aprendieron nada del Pacto de Punto Fijo.

Ocultar, callar, es recomendado. “No es el momento de criticar, sino de sumar” te dicen. Pretenden arrinconarte con otra máxima “Le haces el juego al chavismo”. Por haber ejercido la docencia universitaria, mi naturaleza es decir lo que pienso. Caiga Quién Caiga.

Es que después de VEINTE (20) largos años, no hay derecho a equivocarse. Lo seguimos haciendo. Parafraseando aquella frase de Carlos Sáinz “Oposición venezolana, tropieza una y mil veces con la misma piedra”. La verdad verdadera es que el mayor esfuerzo lo están haciendo para buscar un proceso electoral y Guaido es el candidato del G4. Su presencia nacional, no es la de un Presidente, sino de un candidato en campaña. Muchas frases me lucen contradictorias del Presidente Guaido, señala la agencia Reuters que “descarta intervención militar en Venezuela”. Las tropas rusas violando la Constitución, llegaron y se quedaron. Para ellos no existe AN.

Reuters: “Nosotros nunca hemos puesto la opción militar sobre la mesa. Hemos hablado de cooperación internacional”, dijo Guaidó en una entrevista con el diario argentino Clarín publicada el sábado. No es Maduro tan solo el que habla de “intervención militar”, somos millones de venezolanos, atrapados en un túnel de problemas, con un enemigo común. Maduro por su parte vuelve a gritar lo que han hecho durante 20 años: Armar a civiles con las armas que corresponden a una Fuerza Armada hoy genuflexa, sin voluntad propia, donde un miliciano los pone firmes. Jamás imagine ver eso.

La carencia de una oposición contundente, eficiente en el ataque, en el análisis real, profundo de la situación, produce respuestas incompletas, vacías, soslayando contextos históricos, con respuestas volátiles al ciudadano. “Potes de humo” que muy rápido terminan decepcionando a una mayoría.

Guaido lo ha intentado. Se lo reconozco. Es el mejor esfuerzo en veinte (20) años. No obstante, las mayorías sienten que no hay un autentico, real, DESAFIO AL GOBIERNO DE MADURO. En el extranjero el chavismo, está quebrado. Perdió toda beligerancia. A lo interno, su poder es cada vez más opresor, más avasallador de todo lo que se le opone. Hacen y deshacen. Un abuso sin fin. Comienza hoy. Sigue mañana y pasado. Para ellos no hay regreso. Hacen honor a una de las frases no originales pero popularizadas por Fidel “Vencer o morir”.

Inexplicable los enemigos que suma el 187 de la constitución. Maduro lo aplica, sin autorización de nadie y tiene esto lleno de tropas extranjeras.

Puedo graficarlo peor aún: Si por obra y gracia del espíritu santo, y de todas las potencias y santos, chamanes, babalaos que Maduro acude, sucediera que resuelve al menos la crisis eléctrica, del agua, aunque sea en las grandes capitales, en unas eventuales elecciones, habría problemas para derrotarlo. Las grandes mayorías venezolanas quieren que él salga pero tampoco ven con buenos ojos a los llamados líderes opositores. La desunión, el enfrentamiento interno, haría el resto. Maduro no tiene nada que perder. Está acorralado y cualquier cosa que lo aleje de esta coyuntura es ganancia.

A la oposición, ese empuje dado por la AYUDA HUMANITARIA, deberían usarlo en organizarse mejor.

INSÓLITO

Muchos no lo notan. No lo sienten. Observamos una sustitución del liderazgo nacional, por el extranjero. En el mejor de los casos compiten con quienes no tienen nada que decirle a la gente. Nadie se preocupa o valora sus palabras. Sencillo, no les creen. Con excepción de María Corina y el propio Guaido, el resto de las figuras, otrora protagonistas de la película, son menos preciados, “bypaseados” por la opinión pública. Ni siquiera sus seguidores los mencionan.

¿Qué ha pasado? Lo peor, ellos no se dan cuenta de lo sucedido y aún creen que están en el 2015. En las regiones es más evidente la situación. Si bien el chavismo confronta su peor momento, la oposición vive su peor crisis en el mejor momento de las últimas dos décadas para salir de esta plaga chavista. Como lo señale columnas antes, los “selfies” que se toman muchos en la calle con las figuras, no es por estar al lado de un político. El 90% los utiliza para justificar una solicitud de asilo.

LO QUE VIENE: A la gente no se le dice la verdad y eso es peligroso. Malo al final del proceso. Muchas declaraciones vuelven a encender la llama de la esperanza. Las expectativas por el cambio resurgen. Un General cuatro (4) Estrellas de los Estados Unidos como Faller no habla sin conocimiento, sin autorización, sin medir las consecuencias. Me emociono. Igual otros funcionarios. Cualquier salida tardará meses. ¿Por qué lo hacen entonces? Entonces la gente se deprime… el cuento de nunca acabar. Probablemente yo no tenga toda la información y ruego a Dios porque me equivoque.

La única salida que hoy por hoy sigue creyendo el venezolano, es irse del país. Lo demás, son apuestas y fe que aún queda.

NO PUEDE FALTAR: El nuevo electrodoméstico favorito de los venezolanos, son las plantas eléctricas. En Maicao Colombia las compraron todas. Por primera vez en Amazón, aumentan en más de un 20% de precio de una semana a otra. Y en Miami las grandes tiendas las venden por montón. ¿Estará algún “enchufao” haciendo grandes negocios con esto? No lo duden.

NACIONAL

MADURO SE BURLA DE LOS GRINGOS Y EL BLOQUEO A CUBA Leo al periodista Wilmer Suarez @ACalzonQuitao “PDVSA sigue operando con su Flota propia o controlada mediante alquileres de barcos a largo plazo. No obstantes investigaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos han detectado el operativo así como la red que realiza las entregas controladas en alta mar. La macabra operación ha sido ordenada por Nicolás Maduro, y operada por Manuel Quevedo, presidente de la estatal petrolera venezolana. Varios son los barcos que se encuentran activos burlando las sanciones de los Estados Unidos. La Lista: CLARITY: Cargando en CDN 130 Kbls de GSP95 y 120 Kbls de de Diesel Oil con destino El Palito. DIGNITY: Fondeado en estación de piloto Guaranao para proceder a BGD para descargar 70 Kbls de GSP95, 90 Kbls de GSP91 y 70 Kbls de Diesel Oil. HONESTY: Fondeado en lastre en Amuay. Autorizado por sus armadores para hacer operaciones. Sin asignación de viaje. QUEEN ZENOBIA: Cargando en Jose 70 Kbls de C3 y 90 Kbls de NC4 con destino a ELG-LSN. AFRA HAWTHORN: Finalizo carga en Amuay de 180 Kbls de Slop (Light Cracked Material) con destino Amuay STS (barco a barco) con el VICTORY I. En toma de combustible. CARABOBO: Fondeado en Amuay para descargar en operación STS (barco a barco) con el AYACUCHO 600 Kbls de Santa Bárbara y 400 Kbls de Anaco Wax. AYACUCHO: Fondeado en Amuay para cargar en operación STS (barco a barco) con el Carabobo 550 Kbls de Santa Barbara y 400 Kbls de Anaco Wax. AFRAMAX RIVER: Amadrinado en Amuay STS (barco a barco) con el M/T Ottoman Sincerity descargando 500 Kbls de crudo Boscan. EUROPRIDE* Cargando en PLC 600kbls de Recon con destino a El Palito. EUROSEA: Descargando en El Palito 300 Kbls de crudo RECON, en tránsito 49kbls de Pedernales. ADAMAS I: Buque OFF HIRE fondeado en Amuay. Esperando autorización de Capitán de Puerto de Las Piedras para poder realizar Operaciones debido a fallas presentadas por el buque con los generadores. 12 FELICITY: Finalizó operaciones de carga en Guiria con la gabarra Inmaculada de 18 Kbls de Pedernales. Esperando inicio de operaciones de 340 Kbls de Corocoro a través de la gabarra Inmaculada con destino AMY STS (barco a barco). El Armador está solicitando permiso OPL en Curazao para realizar cambio de Bandera, autorizado por la VP de C&S. ICE ENERGY: Descargando en Cardon 3000 Kbls de VGO 1.2% S y 70 Kbls de Fuel Oil 1.9%S; en tránsito 30 kbls Fuel Oil 1.9%S con destino Amuay. El Armador está solicitando permiso OPL en Curazao para cambio de Bandera, autorizado por la VP de C&S. Entre otros.

OTRO NEGOCIO BOLIBURGUES: CARTEL DEL APOSTILLADO En Venezuela factura más de 5 millones de dólares mensuales en el mercado negro. Varios son los señalados de integrar ese clan, encabezados presuntamente por el Director Carlos Guzmán. Apostillan un promedio de cinco mil (5000) documentos diarios a razón de 50 dólares americanos cada uno. También es una investigación del periodista Wilmer Suarez: “Para nadie es un secreto que realizar en Venezuela trámites de identidad o validación de algún documento (publico, personal) en los últimos tiempos se ha convertido en un maratón abonado de trabas burocráticas y frustración, que conllevan a los gestores, estos hijos del gran padre llamado corrupción”. Este negocio tiene fuertes ramificaciones en el SAIME.

ZULIA

Venir a esta región es como llegar a un pueblo fantasma, de esas de las viejas películas del Oeste. Uno solo es el que manda. La inmoralidad llega al paroxismo cuando los que tienen plantas en su residencia oficial, la de su grupo, amantes y novias, te piden aguantar, tener paciencia y te dicen que hacen todo lo posible. GUAIDO EN ZULIA Buena su presencia. La pedí muchas veces y se hizo realidad, aunque el secretismo, hermetismo se apodero de su gira. Solo los “jalabolas” pudieron acercarse y compartir. Chavistas intentaron bloquear su camino y no pudieron. Aunque debo decir, algo que no les gusta tampoco a algunos, fue mucha gente pero mucho menos que los de la última protesta. Hay un quiebre en las expectativas y se caen a “mentiras” si lo desconocen. La gente lamentablemente vive para enfrentar su crisis. Guaido fue rodeado por mucha MUD, por mucho G4, dejo a su consideración interpretar esa señal. Vano el esfuerzo de quienes creen lavarse el rostro de sus errores, de su culillo, bañándose al lado del joven líder. La gente no volverá a votar por cobardes, por entreguistas y por los que han negociado y cohabitado con el régimen durante 20 años. Los que renunciaron, no aceptaron, deben irse a Caracas donde son héroes. Quizá Capriles sea el próximo Gobernador del Zulia, lo digo por la cantidad de mensajes en sus redes. PREGUNTO: He leído los últimos twitter de Henrique Capriles y estoy convencido que debe aspirar a ser Gobernador. Él seguramente lo dice para justificar un liderazgo extinguido gracias a su influencia, solo que para mí, el resultado es distinto. DENUNCIA EnSecretaria de Cultura les quitaron cinco mil trescientos (5300) bolívares, hace unos 3 meses para una bolsa de comida y aún la esperan. El que proteste los botan.

