Grupo terrorista Isis celebra el incendio de la catedral de Notre Dame (FOTO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Millones de parisinos y ciudadanos preocupados del mundo miraban con espanto cómo se propagaba un incendio devastador en la catedral de Notre Dame, de 850 años de antigüedad, en las primeras horas de la tarde de este lunes. Aunque se ha abierto una investigación completa para determinar la causa exacta del siniestro, los primeros informes del servicio de bomberos de París indicaban que no se trataba de un incendio provocado, sino de un accidente que se produjo en el tejado central del templo, donde se estaban realizando obras para restaurar la aguja de la torre principal, que data del siglo XIX.

Por: Infobae

Aún tratándose de un hecho contingente, varios simpatizantes de ISIS y de otros grupos yihadistas no se demoraron en celebrar la tragedia, describiendo las llamas ardientes como “retribución y castigo” a los “corazones de los líderes de las cruzadas”, según la empresa SITE Intelligence Group, que rastrea la actividad en línea de las organizaciones de supremacía blanca y yihadistas.

Un afiche creado por el grupo de medios de comunicación Al-Muntasir – un ala de propaganda afiliada a ISIS – fue difundido en las redes el lunes por la noche, según el Consorcio de Investigación y Análisis del Terrorismo

“Su construcción comenzó en el año 1163 y acabó en 1345. Es hora de decir adiós a tu politeísmo oratorio”, dice la imagen.

#ISIS supporters’ celebration of #NotreDameCathedral fire—which they call a blow to “hearts of the crusader leaders”—shows not just zealotry, but how pathetically they’ll grasp at anything as victory. Echoes jihadists’ praise for hurricanes, wildfires, etc https://t.co/XBAhiJRZXf pic.twitter.com/oJw1MY0MuY

— Rita Katz (@Rita_Katz) April 15, 2019