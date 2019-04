Llegada de ayuda humanitaria a Venezuela es el resultado de la campaña de presión de Guaidó, dice Marco Rubio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes 16 de abril que la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela es el resultado de la valiente campaña de presión montada por el presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional refriéndose así al arribo del cargamento de insumos traídos al país por la Federación Internacional de la Cruz Roja.

lapatilla.com

Detalló que durante años y hasta hace unos días el régimen de Maduro se negó a aceptar que la situación en Venezuela se tratara de una crisis humanitaria.

Arrival of aid to #Venezuela is the result of the courageous pressure campaign mounted by @jguaido & @AsambleaVE.

For years & up until a few days ago #MaduroRegime flat out denied their was a humanitarian crisis in #Venezuela https://t.co/5Am3qET6ep

— Marco Rubio (@marcorubio) April 16, 2019