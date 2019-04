“Yo no sabía que era venezolano” la respuesta la juez que tuvo una actitud xenófoba contra cantante criollo (VIDEO)

View this post on Instagram

NO @paz_padilla , NO NO, NO puedes puedes pedir disculpas alegando que no recordabas que @danielhuen es venezolano mientras lo comparas con @carlos_baute . No insultes el intelecto de los venezolanos ahora. Ayer, Uds. el jurado de @gottalenttv se encargaron de hacernos saber que el público merecía respeto y bajo esa misma premisa te llamo a respetar a tu público y busca ser un poco más coherente. Referirte a una persona que emigró como “no me enteré que el pobre venía de Venezuela, no me acordaba” es MUY BAJO. Claramente estaban para criticar y destruir, si te fijaste bien en el show no solo hay atuendos con la bandera de Venezuela sino que Daniel recita un verso de “caballo viejo”, tema de Simon Díaz, en su performance y es la siguiente frase: “Cuando el amor llega así de esta manera” y a la cual agregó “España y VENEZUELA”. Por cierto ese tema ha sido versionado por Julio Iglesias, cantautor español querido y respetado por nosotros los venezolanos. Los Gipsy Kings también incluyen el tema en su popurrí llamado “bamboleo”. Decir que “no sabías o no recordabas” que @danielhuen es venezolano después de este contexto y lo que tus propios ojos estaban viendo ¿Es digno de la respetada audiencia de @gottalenttv? . En mi opinión personas como tú siempre van a existir y gracias por hacernos ver a los venezolanos que mientras más insisten en desunir, nosotros con trabajo y profesionalismo les haremos ver que los venezolanos nos merecemos RESPETO 🇻🇪.