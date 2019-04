Bolton advierte que EEUU utilizará todas “sus herramientas” para detener a Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El vicepresidente de los Estados Unidos, John Bolton, envió nuevamente un mensaje al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, argumentando que desde su nación harán todo lo posible para frenar sus pretensiones.

lapatilla.com

Aseguró que utilizarán sus todas sus “herramientas económicas a la máxima capacidad”, y que detendrán que “sus compinches” ya no se roben lo que “legítimamente pertenece al pueblo de Venezuela”.

The United States will use its economic tools to the maximum capacity to constrict Maduro and ensure that his cronies no longer pilfer what rightfully belongs to the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 17 de abril de 2019