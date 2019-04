Periodista sueca denuncia que estaría siendo deportada por el régimen de Maduro en Maiquetía

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La periodista sueca Annika Rothstein, a través de su cuenta en la red social Twitter, que estaría siendo deportada “de inmediato” hacia Francia, agrega que está rodeada de guardias en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

“Ayuda, Estoy en el aeropuerto de Caracas ahora y me han dicho que me deportarán de inmediato. No me dieron una razón, pero solo dijeron que me deportaban de inmediato”, expresó.

Asimismo destacó que “me llevaron de inmediato al entrar en el aeropuerto de Caracas y nadie me está buscando una razón para la deportación. Me van a poner en un avión a París y ahora estoy rodeado de guardias. No me han dado papeles, ni razones y no tengo mis cosas”

La periodista que hace poco minutos había llegado al país, a pasar unos días en Caracas “he estado esperando estos días aquí en el país que amo y ahora estoy siendo deportado sin causa. Estoy llorando”, comentó.

“Militares ahora me escoltan al avión a París. Aún no hay razón para mi deportación”, puntualizó.

“Ahora estoy sentado en el avión, llorando. Se llevaron mi pasaporte y no sé dónde están mis cosas. Tampoco sé si alguna vez podré volver a Venezuela. Todo lo que intentaba hacer era mostrarle este país al mundo, con amor, honestidad y pasión y me echaron”, comentó.

Anteriormente, la periodista también sufrió abusos por parte del régimen de Nicolás, ya que fue agredida y robada por paramilitares chavistas.

