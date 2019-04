VERDADES Y RUMORES | El conflicto se convierte en una guerra de desgaste, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

PARTE DE GUERRA. Las trincheras están en su mejor momento. Ni avanzan, ni retroceden los enemigos enfrentados. Se castigan permanentemente, pero no logran poner fin a su oponente y encontrar una salida al largo conflicto. Han sido más de tres meses de duros enfrentamientos y decisiones difíciles. Todo matizado por la anunciada crisis eléctrica que explotó en su real dimensión y la profundización de los otros males que ya existían. Mientras los bandos políticos tratan de alcanzar sus objetivos, hay un pueblo que sufre. Hay una ciudadanía que padece por los graves problemas acumulados en más de 20 años de desastre. El ritmo del empobrecimiento general es abrumador. La clase media desapareció. Sólo hay dos clases en Venezuela: los que tienen para vivir en medio de la crisis y que son una minoría y una mayoría que en diferentes escalas sobrevive en medio de la hiperinflación, escasez y dolarización. El llamado “Poder Dual”, categoría rescatada por el amigo Ender Arenas, está causando un costoso daño a Venezuela. No hay quien de verdad gobierne. Maduro y sus secuaces están más preocupados por sostenerse en el poder y resistir al asedio. No les preocupa para nada la crisis económica y mucho menos el colapso de los servicios. Ambos problemas tratan de usarlos para sus oscuros propósitos. Y del otro lado, hay un sector angustiado con las dificultades que viven los venezolanos y quieren hacer lo que sea necesario para revertir el daño, para lo cual tienen un “Plan País”. Pero hay un pequeño detalle y es que a pesar que han venido asumiendo competencias y ocupando nuevos espacios de poder; aún no tienen las posibilidades de asumir la recuperación de la economía y la superación del deterioro social. El drama venezolano es complejo y difícil de entender, pero aún más es difícil de soportar. Es heroico lo que hacen la mayoría de las familias venezolanas. Los que se cansan, se van, no tienen otro remedio. Por eso huyen miles y miles de ciudadanos que se van a otro país porque perdieron la esperanza. Ni siquiera este nuevo capítulo de la crisis que inició en enero ha podido frenar la migración. Si somos más extremistas, ni siquiera el cierre de los cruces fronterizos aminora la huida, porque los que se van usan las trochas. Hay un elemento en común y es que al salir de Venezuela la gente respira, aunque se le avecina un proceso complicado y hasta doloroso que implica asentarse en otra nación. A menos que ocurra lo que la mayoría desea y que es la caída del oficialismo, estaríamos observando la muerte definitiva de Venezuela. Pasaría a ser el mayor refugio de bandidos de todo el mundo. Se transformaría en un Estado fallido donde gobierna el lado oscuro. Sería el lunar más negro de América Latina. Ojalá se evite ese trágico desenlace final.

OPOSICIÓN. No es nada fácil la situación de la oposición venezolana. Están en un mejor momento que para finales de 2018, pero aún no dan ese salto cualitativo que les permita iniciar la transición. Pareciera que comienzan a entramparse en medio de las acciones oficialistas, la nula reacción de los militares y además los demonios internos que siguen desatados. En medio de todo eso y más, Juan Guaidó persiste en su cruzada de sacar a Maduro, anular al oficialismo e iniciar la recuperación de Venezuela y su desgracia. Hasta ahora Guaidó sigue en su empeño y superando todos los obstáculos que le coloca el oficialismo, como por ejemplo los problemas que tuvo en su reciente gira por el Zulia y Falcón. Por cierto, que ese viaje y todos los actos realizados demuestran el elevado perfil que está tomando. Todos fueron actos masivos en los cuales se revitalizó la emoción y la esperanza. La emocionalidad se mantiene en niveles altos, a pesar que muchos están perdiendo la paciencia con los retrasos en la caída de Maduro. Y también a pesar de las acciones emprendidas contra la cruzada de Guaidó. Por un lado, los laboratorios oficialistas siguen tratando de causar un grave daño. No descansan en su afán de desprestigiar y acabar con el liderazgo de JG. Hay un gran número de cuentas que lanzan cualquier cantidad de mentiras y teorías de colaboracionismo de Guaidó, que sólo buscan horadar su apoyo popular. El oficialismo le teme. Si no le temiera no hicieran todo lo que están haciendo contra él. Nada les ha dado resultado, por ahora. Pero Guaidó también lucha contra algunos liderazgos opositores que hablan mucho, pero hacen poco. Son buenos para dar órdenes y dictar la estrategia, pero mezquinos a la hora de estar en la vanguardia. Algunos y algunas sacan cálculos sobre su aspiración presidencial y por eso prefieren dinamitar lo que está en marcha, sin detenerse a pensar que un fracaso en este capítulo de la crisis, decreta la muerte definitiva de la oposición y la pérdida del país ¿Cuántas veces usted ha visto a una Maria Corina en un acto al lado de Guaidó dando la cara? ¿Cuántas veces ha visto usted a Leocenis García en un evento de la oposición? Sus conductas siempre me han generado dudas razonables sobre sus verdaderos objetivos. Por eso es complicado el momento, porque no sólo recibe ataques del oficialismo, sino también de supuestos opositores. Aclaro que no hablo de callar críticas o dejar de señalar los errores, me refiero a quienes critican más a la oposición que a Maduro, pero además están alejados de la candela. Y no podían faltar los “guerreros del teclado”. Esos que se creen los ungidos de Dios con la verdad absoluta. Esos que enjuician a todos los que les adversan sin derecho a la defensa. Esos que se esconden detrás de una cuenta anónima o que teclean desde cualquier país ordenando, castigando y fusilando a los que ellos consideran colaboracionistas. Algunos creyentes de esos guerreros casi que les asignan un lugar en el Panteón Nacional. Realmente son habladores de paja que no arriesgan nada y que tampoco aportan nada ¿Qué le falta a la oposición en este momento? Está muy claro que les falta dar ese salto cualitativo que dibuje la salida final de la crisis ¿Cuál podría ser ese salto cualitativo? La aplicación del artículo 187 de la Constitución acompañada de una fuerte reacción internacional. Como ya lo expliqué, apelar al referido artículo y que no haya una reacción de los países interesados en una solución, sería un fracaso importante. Por eso se deben construir los consensos que permitan acometer acciones coordinadas y efectivas. Sin duda que otra opción es marchar hacia Miraflores como punto final de la Operación “Libertad”. Eso también conlleva riesgos enormes, por lo cual se debe tomar la decisión de dirigir a una masa enorme de personas, haciendo los contactos con quienes deben evitar una tragedia ¿Y la acción militar internacional? Esa sería la solución más radical que existe, pero no parece existir, por ahora, la voluntad de embarcarse en una intervención que será costosa en cuanto a dinero y vidas humanas, además de polémica por la discusión internacional que desencadenaría, sobre todo mediante el esfuerzo discursivo de la parte más rancia de la izquierda mundial ¿Qué decidirá la oposición? Esperemos los próximos días ¿Cómo terminará el conflicto? Ojala concluya con la salida más adecuada para Venezuela.

OFICIALISMO. El régimen sigue a fondo con su radicalización. Se organizan para disponer de fuerzas paramilitares a su disposición y que puedan actuar cuando las cosas se pongan feas. No esconden sus intenciones. Más bien muestran a la opinión pública que siguen entrenando a paramilitares. Tratan de intimidar. Buscan mostrar músculo en la defensa armada. Pero además siguen recibiendo apoyo de los grupos irregulares que han sido cercanos a ellos: FARC, ELN y Hezbollah. A eso hay que sumar los militares cubanos y la incipiente presencia de militares rusos. Igualmente tratan de convencer a los rusos de la necesidad de defender al oficialismo, por lo que no podemos descartar que esa nación instale una base militar en nuestro país. Con Rusia hay una relación extraña, porque siguen haciendo negocios con ese país, pero rechazaron la propuesta económica que ellos trajeron para enderezar los entuertos de la economía y al parecer eso hizo que Rusia decidiera congelar nuevos aportes financieros para aliviar las penurias del oficialismo. Sin una participación activa de Rusia y China no podrán resistir el asedio. Los chinos han sido muy cautelosos en la defensa de Maduro, en la entrega de más financiamiento y sobre todo en el respaldo militar. Cueste lo que cueste, el régimen decidió mantenerse en su trinchera y resistir. Por eso busca aplastar a la oposición lo más rápido posible. Y lo hacen no sólo con represión, sino también generando desmotivación y hasta motivando la migración masiva.

MILITARES. Los cabecillas de la Fuerza Armada Nacional siguen firmes en su respaldo a Maduro, aunque si soy honesto en el fondo sólo se trata de proteger sus intereses. Maduro es una circunstancia. La verdad es que los militares están cubriendo sus huellas y hasta ahora no han recibido la propuesta adecuada para olvidar sus fechorías por un tiempo. El problema es que mientras más apoyen las atrocidades del oficialismo y más errores cometan ellos mismos; más las costará cubrir sus huellas. Inclusive si mantienen la conducta actual, más profunda será la fractura interna que se ha ensanchado como consecuencia de las actuaciones de cubanos y terroristas en territorio nacional. Esa fractura es la que está azuzando la deserción de oficiales y suboficiales. La cantidad de militares que desaparecen de los cuarteles es enorme. Ya ni renuncian, sólo se ausentan, cruzan la frontera y buscan otra vida mejor. Es un momento difícil para los militares, porque con su comportamiento están ampliando los crímenes que han cometido.

COMUNIDAD INTERNACIONAL. La postura internacional sobre el conflicto venezolano tomó otro ritmo con la gira del Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo; pero además con la reciente decisión del Grupo de Lima. La gira de Pompeo es significativa porque demuestra la importancia que para la gestión de Donald Trump tiene la resolución de la crisis nacional, pero además le agrega otro significado cuando revisamos que los gringos tienen otros conflictos en marcha y que requieren de su atención, como la propuesta de paz entre Israel y Palestina, por ejemplo. Pompeo visitó aquellas naciones que tiene mucho que decidir sobre las próximas acciones a tomar, sobre todo con la salida militar. Esa intervención armada sigue en el tapete. Quizás Pompeo no vino a pedir apoyo o aprobación de una incursión militar en Venezuela, sino simplemente a “informar” los planes que pudieran estar en marcha. La cortesía de Estados Unidos se limita a informar a sus socios en el manejo del conflicto, más no a pedir autorización. Otro punto interesante es la posibilidad muy cercana que el general, Hugo “El Pollo” Carvajal, sea finalmente extraditado de España a Estados Unidos. No tengo ninguna duda que este señor se convertirá en un patriota cooperante de la justicia federal, entregando valiosa información sobre las actividades del narcotráfico en las cuales están involucrados civiles y militares del oficialismo. “El Pollo” da detalles sobre el tráfico de drogas, mientras “El Tuerto” lo dijo todo sobre la corrupción del oficialismo. Un fracaso en Venezuela será nefasto para las aspiraciones de reelección de Trump. Los demócratas dirían que fue derrotado por el líder comunista de un país empobrecido. Por eso dudo que Trump se quede con los brazos cruzados con el caso Venezuela.

¡CONFIRMADO! Gracias al propio Gobernador del Zulia, Omar Prieto, se confirma la exclusiva sobre el lote de plantas eléctricas que vienen a bordo de cuatro contenedores en un barco y que fueron compradas en China. Prieto explicó que están esperando un lote de cuatro mil plantas que serán entregadas a los consejos comunales. Claramente es un guiso de Prieto con sus “amigos”. Traen las plantas y se las venden a la Gobernación a un precio inflado con helio ¿De cuánto dinero estamos hablando? Conociendo al personaje y sus pocos escrúpulos, debe ser un guiso bien gordo. Además del negocio de Prieto, resalta que las entregarán a los consejos comunales ¿Con eso resuelven el problema eléctrico? No, pero si van a resolver las finanzas de quienes recibirán las plantas. Ya veremos cómo se multiplicarán las ventas de plantas en el Zulia. Bueno, total lo que importa es el guiso y no lo que hagan con las plantas.

ROSALES. Definitivamente Manuel Rosales no entiende lo que ocurre en Un Nuevo Tiempo en cuanto a la deserción o alejamiento de la dirigencia que no está de acuerdo con su comportamiento sectario y el nepotismo. La lógica indica que si Rosales sabe que hay un importante porcentaje de la dirigencia que se alejó de UNT, debería asumir una actitud reflexiva, encontrar las causas y aplicar los correctivos. Debería buscar un acercamiento con estos personajes y tratar de resolver los desacuerdos. Pero no, Rosales fiel a su estilo no revisa nada, ni arregla nada, ni busca acercamientos. Más bien ordena a sus verdugos emprender toda una campaña de desprestigio en redes y medios contra aquellos que se han retirado de UNT sin hacer anuncios públicos, aunque se mantienen en la lucha de la oposición. Rosales ni aprende, ni mejora. Sigue anclado en el tiempo. Su próximo éxito será terminar de acabar con Un Nuevo Tiempo.

HERCON. Recibo el último estudio de opinión pública elaborado por la empresa Hercon en el estado Zulia y que como era de esperarse arroja resultados terribles contra Omar Prieto. Cuando consultan sobre la evaluación de la gestión de OP, 78,8% es negativa. Y al indagar sobre la intención de voto si hoy fueran las elecciones de Gobernador, 77,2 en contra de Prieto y sólo 15,9% a favor. Lo peor es que la imagen de Prieto está asociada a Maduro y 82,4% los acusan de la crisis que afecta a los zulianos. Además 70,8% considera que la electricidad es el principal problema que los afecta. Y 80,6% quiere un cambio de gobierno inmediato en Venezuela. Prieto va cuesta abajo en la rodada.

GASOLINA. Reaparece el fantasma de una probable escasez de gasolina en todo el país. Tal como informamos hace varias semanas, PDVSA a través de Petrozamora había logrado evadir las sanciones internacionales y comprar los diluyentes que requieren para procesar gasolina. Sin embargo, la alegría duró poco porque resulta que los procesos de refinación en Venezuela están diseñados con tecnología de Estados Unidos y por tanto están hechos para trabajar con unos diluyentes específicos que solo se fabrican en esa nación. Por eso han tenido muchas dificultades para producir gasolina con los químicos comprados. Si no resuelven ese problema, seguramente se avecina una fuerte escasez de combustibles.

POLLO COOPERANTE. Con casi plena seguridad una vez el general, Hugo “El Pollo” Carvajal, sea extraditado hacia EEUU se convertirá en un nuevo “patriota cooperante” o mejor dicho “pollo cooperante”. Este oficial retirado desde hace mucho tiempo está solicitado por EEUU por delitos de narcotráfico. O sea que debe ser un excelente informante sobre todas las actividades de los líderes civiles y militares del oficialismo relacionados con el tráfico de drogas ¿Entienden el valor del “Pollo”? Este dará detalles sobre el narcotráfico y eso complementará lo aportado por “El Tuerto” Andrade en cuanto a la corrupción.

HISTORIA DE UN ENCHUFADO… La semana pasada di detalles sobre la conducta y la riqueza de un enchufado privilegiado de la gestión de Omar Prieto. Este vive en una lujosa villa del norte de Maracaibo y es el vecino más odiado por la comunidad ¿Saben quién es? Pues Lisandro Cabello quien destaca en la Gobernación del estado por su ignorancia y declaraciones estridentes. Este señor sin haber recibido una herencia familiar, ni tener empresas conocidas, es un potentado que exhibe su riqueza sin ningún problema. No padece por la crisis eléctrica, porque los apagones los vive en un costoso hotel. Aunque esa es una solución temporal, ya que según se escuchó en el Colegio Alemán de Maracaibo, está por recibir una planta eléctrica que le dará electricidad a su enorme casa ¡Cosas de la enchufadocracia roja!

PRIETO EL REPRESOR. Por orden directa de Omar Prieto los organismos de seguridad tienen una incesante cacería de líderes opositores en todo el Zulia, pero sobre todo en Maracaibo. Hay una lista de opositores que están siendo detenidos, torturados y judicializados por orden de Prieto.

RECUPERACIÓN. Coincido plenamente con mi amigo y presidente del Partido Centro Democrático del Zulia (PCD), Carlos Alaimo, quien propuso que la oposición busque recuperar todo el dinero que en Estados Unidos y Europa le han retenido a los corruptos revolucionarios y que suman muchos, pero muchos miles de millones de dólares y euros. Ese dinero ayudaría mucho en una futura etapa de recuperación del país.

COLAPSO. Recibo el mensaje de un amigo quien es técnico de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela: “Es un milagro que aún en Venezuela funcione la telefonía y el internet de CANTV, pero no sólo por los robos de equipos y materiales, sino principalmente por la ausencia de mantenimiento. Desde hace mucho tiempo no se le hace el mantenimiento requerido a la plataforma de la empresa. Ese milagro no es finito. En cualquier momento todo muere”.

Darwin Chávez|@darwin857|[email protected]