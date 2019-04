Al menos 13 muertos en derrumbe de una iglesia pentecostal en Sudáfrica (FOTOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al menos 13 personas murieron y otras 16 resultaron heridas en el derrumbe de una iglesia pentecostal en el este de Sudáfrica, donde se celebraba un servicio nocturno, informaron a Efe fuentes de los servicios de emergencia este viernes.

Entre los heridos, seis se encuentran graves y los otros diez presentan lesiones menores, según detalló a Efe Robert McKenzie, portavoz de los servicios de emergencias médicas de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal.

El suceso ocurrió anoche, alrededor de las 22.00 horas (19.00 GMT) en la localidad de Dlangubo.

#SABCNews #sabckzn Disaster management team has been dispatched to the Dlangubo area of eMpangeni on the north coast of KwaZulu-Natal where 13 congregants of the Pentecostal church were killed last night.

Pic credit: supplied pic.twitter.com/tnHNAiAXEZ

— Nonkululeko Hlophe (@Leko3) April 19, 2019