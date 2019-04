Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Instagram podría eliminar el contador de likes en las publicaciones de los usuarios, publica Infobae.

Los influencias y usuarios de Instagram podrían perder la motivación que los impulsa a esmerarse en cada publicación, pues el contador de “Me gusta” podría desaparecer.

Hay quienes se obsesionan con el número de corazones que logra una selfie, un paisaje o la foto de su desayuno, pero la red social está considerando ocultar el contador que sirve de termómetro para saber si una publicación fue exitosa.

La cazadora de códigos Jane Wong, quien se dedica a divertirse encontrando funciones ocultas y seguridad vulnerable en internet, describió la función que Instagram estaría preparando.

A través de Twitter publicó imágenes de su red social para demostrar que Instagram está probando demostrar solo los contenidos, sin la estadística de Me gusta.

Instagram is testing hiding like count from audiences,

as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019