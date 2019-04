Murió Lorren Warren, la investigadora paranormal que inspiró “El Conjuro”

Lorraine Warren, la investigadora paranormal más famosa de Estados Unidos, y quien inspiró la historia en la que fue basada la saga de películas El Conjuro, murió a los 92 años de edad.

Tony Spera, nuero de Lorraine, confirmó la noticia a través de su cuenta de Facebook, junto a un sentido mensaje.

“Con profunda tristeza debo anunciar que Lorraine Warren ha fallecido”, escribió Spera. “Ella murió pacíficamente mientras dormía en casa anoche. La familia solicita que respeten su privacidad en este momento. Lorraine tocó muchas vidas y fue amada por muchos. Ella era un alma notable, amorosa, compasiva y generosa. Para citar a Will Rogers, nunca conoció a una persona que no le gustaba. Ella era una ávida amante de los animales y contribuyó a muchas organizaciones benéficas y rescates de animales. Ella fue maravillosa y entregada a toda su familia. Que Dios la bendiga”, dijo.

Lorraine y su esposo, Ed Warren, quien falleció en 2006 a los 79 años, eran investigadores paranormales y estuvieron vinculados algunos de los casos más destacados, incluyendo Amityville, el fantasma de West Point, la granja Perron y el Poltergeist de Enfield, Anbelle, entre otros.

Ambos, él cómo demonólogo y ella como médium, escribieron en conjunto más de diez libros en la materia de sucesos paranormales, además de dar charlas al respecto alrededor del mundo.

Vera Farnigan, actriz que interpretó a Lorraine en todas las películas de la saga, también escribió un emotivo mensaje en honor a la vidente fallecida. “De un profundo sentimiento de tristeza surge un profundo sentimiento de gratitud. Yo estaba tan bendecida de haberla conocido y soy honrada de retratarla”, dijo.

My dear friend Lorraine Warren has passed. From a deep feeling of sorrow, a deep feeling of gratitude emerges. I was so blessed to have known her and am honored to portray her. She lived her life in grace and cheerfulness. She wore a helmet of salvation, she dawned her sword… pic.twitter.com/Kn2E6ZO9fL

— Vera Farmiga (@VeraFarmiga) April 19, 2019