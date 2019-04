Bolton dice que gracias al enfoque audaz de Guaidó existe la esperanza de vencer a Maduro

El asesor nacional de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, aseguró este viernes que Juan Guaidó le devolvió “un camino de esperanza” a la comunidad internacional y a los venezolanos.

“Gracias al enfoque audaz de Juan Guaidó, la comunidad internacional y el pueblo de Venezuela ahora ven un posible camino hacia la esperanza y la prosperidad para vencer la corrupción de Maduro y la dictadura fracasada”, dijo Bolton en su cuenta Twitter.

Hace dos días que “La Habana continúa levantado a Maduro y ayudándole a sostener el sufrimiento brutal del pueblo venezolano”.

“Desde hace años, el régimen cubano ha sofocado la independencia de Venezuela y ha contribuido directamente a la crisis actual para su propio beneficio y supervivencia”, escribió el miércoles.

Thanks to Interim President Juan Guaido's bold approach, the international community and people of Venezuela now see a possible path toward hope and prosperity to overcome Maduro's corruption and failed dictatorship. https://t.co/Ijt2tzJ9wL

For years now, the Cuban regime has suffocated Venezuela’s independence and directly contributed to the current crisis for its own gain and survival. At this moment, Havana continues to prop up Maduro and help him sustain the brutal suffering of the Venezuelan people.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 17, 2019