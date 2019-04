Marco Rubio vaticina que el #1May podría ser el momento decisivo en la lucha contra Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador de los Estados Unidos por el estado de Florida, Marco Rubio, vaticinó que el próximo miércoles 1 de mayo podría ser el momento decisivo de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“El 1 de mayo, Juan Guaidó liderará lo que podría ser el momento decisivo en la lucha contra el régimen de Maduro en Venezuela”, dijo Rubio a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Asimismo, agregó que: “Los líderes de FANB deben defender la constitución protegiendo a los manifestantes de los ataques de las pandillas “colectivos” armadas violentas de #Maduro”.

On May 1st @jguaido will lead what could potentially be the defining moment in the struggle against #MaduroRegime in #Venezuela.

Leaders of #FANB must defend constitution by protecting marchers from attacks by #Maduro violent armed ‘colectivo’ gangs.https://t.co/V9X0MD5LYr

— Marco Rubio (@marcorubio) April 20, 2019