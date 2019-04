Orgullo venezolano: Antonio Díaz es reconocido con un récord mundial Guinness

View this post on Instagram

English below.⤵️ _ No tengo nada que probarle a nadie. Logré cada meta que me propuse en mi carrera y nunca fue para complacer a nadie más que a mí. Iba de salida cuando se me atravesó un nuevo objetivo: hacer por primera vez un camino hacia los Juegos Olímpicos. Me quedé. Así que en el interín logré otro reconocimiento sin darme cuenta: me convertí en el karateka (masculino) que ha ganado el mayor número de medallas en competiciones individuales en la historia del Campeonato Mundial de Karate de la WKF. Lo que queda de aquí a Tokyo 2020 será para disfrutar estar en cada uno de los tatamis que no volveré a pisar como competidor, con las dificultades que suman los años, pero con el espíritu, entrenando duro y con las ganas de no quedarme sabiendo qué hubiese pasado si… El karate es combate y aquí nadie debe rendirse sin dar la pelea. Tus sueños son tuyos, tus maneras son tuyas, tus tiempos, tus ganas, tus pasos… Nadie te puede decir cuándo empezar y cuándo parar, porque en el camino te pueden pasar cosas maravillosas. ¡Vamos con todo! ___________ I have nothing to prove to anyone. I achieved every goal I set for myself in my career and it was never to please anyone but me. I was leaving when a new goal appears: taking the road to the Olympic Games for the first time. I stayed. So during this, I achieved another recognition accidentally: I became the karateka (male) who has won the greatest number of medals in individual competitions in the history of the WKF World Karate Championship. From now to Tokyo 2020 I will enjoy each tatami that I will not step on as a competitor anymore, with new difficulties that come with the years, but with the same spirit, hard training and knowing that I won´t be asking myself what if… Karate is for fighters and no one should give up without giving the fight. Your dreams are yours, your ways are yours, your times, your desires, your steps… Nobody can tell you when to start and when to stop, because wonderful things can happen to you on the way. Let's do this! 📷: @davidmarisfoto _______ #RecordGuinness #Diazkarate #Motivation #GuinnessWorldRecords #OfficiallyAmazing