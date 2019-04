Bolton continúa presionando al régimen de Maduro para ponerle fin a la usurpación

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Estados Unidos, John Bolton, afirmó este sábado que la comunidad internacional se pondrá firme contra el robo de los recursos venezolanos por Maduro y la usurpación de la democracia en curso.

lapatilla.com

Añadió que Maduro ha perdido la voluntad de la gente y sigue perdiendo su capacidad de comprar lealtad.

The international community will stand firm against Maduro’s theft of Venezuelan resources and the ongoing usurpation of democracy. Maduro has lost the will of the people and continues to lose his ability to buy loyalty.https://t.co/NCTIsugLhV

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 21, 2019