EEUU agradece a Malta y otros países que prohíben vuelos y barcos con material militar para el régimen de Maduro

John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, publicó en su cuenta en la red social Twitter, que Estados Unidos reconoce y aprecia a los países del mundo que prohíben los despiadados vuelos y barcos que trae material militar al régimen de Maduro.

lapatilla.com

“Estados Unidos reconoce y aprecia a Malta y países de todo el mundo que están ante un despiadado dictador prohibiendo que los vuelos militares y los barcos traerán equipo militar y fuerzas de seguridad e inteligencia extranjeras para apuntalar a Maduro”, dijo.

Anterior a esto, Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estados de los Estados Unidos aplaudió el pasado viernes, la decisión de Malta de negar paso de aviones militares rusos por su espacio aéreo con destino a Venezuela.

The U.S. recognizes and appreciates Malta & countries across the world that are standing up to a ruthless dictator by prohibiting military flights and vessels from bringing military equipment and foreign security and intelligence forces to prop up Maduro.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 21, 2019