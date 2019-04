El fantasma de Chávez apareció en la embajada de Venezuela en Washington (foto)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Los invasores comunistas gringos no dejan de hacer propaganda a favor del régimen de Nicolás Maduro. Anoche, la cara del fallecido Hugo Chávez, apareció como un fantasma en la fachada de la embajada de Venezuela en Washington DC, invadida desde hace un mes por los que se hacen llamar ” “Colectivo de Protección Civil de la Embajada” y quienes aseguran que no se moverán de allí.

“Hugo Chávez visita la embajada de Venezuela en DC esta noche”, escribió en Twitter Medea Benjamin, militante de la organización Code Pink, junto a la foto del fallecido reflejado en la fachada de la sede diplomática.

A los colectivos comunistas gringos no les basta con invadir el territorio venezolano en Estados Unidos, sino que también invierten dinero -no se sabe de quién- para llamar la atención y pedir a Estados Unidos que “saquen las manos de Venezuela” mientras ellos no solo tienen las manos en la embajada venezolana, sino que también viven y duermen en la misión diplomática.

Además de cara del fallecido presidente, los comunistas gringos colocaron con un proyector el mensaje “No al imperialismo de EEUU en Venezuela, suspendan las sanciones ahora”.

Decenas de usuarios de Twitter respondieron a Benjamin, quien parece burlarse de la tragedia venezolana. “Es tan fácil vivir muy cómodamente y DC y ser un socialista… Ven a Venezuela y trata de sobrevivir dos semanas sin agua, electricidad, y un salario mínimo… Y luego hablaremos de Chávez”, le contestó un venezolano.

Su objetivo, según la organización Code Pink, es evitar que “la oposición venezolana tome el edificio diplomático que pertenece al gobierno electo” y, para ello, organizaron “una vigilia las 24 horas, los siete días de la semana para proteger la embajada”.

“Estoy aquí porque estoy furiosa porque estamos viendo un golpe de estado en cámara lenta. Durante mi vida he visto suficientes golpes e intervenciones militares estadounidenses y siempre terminan mal para la gente del país”, dijo Benjamin a la AFP.

Lo cierto es que además de estar invadiendo territorio venezolano en Estados Unidos, los “colectivos” gringos piden colaboración para quedarse ahí. Puede ser para pagar servicios de agua, teléfono, electricidad y aseo urbano, que el chavismo dejó de pagar hace ya casi un año.

It is so easy to live very comfortably y DC and be a socialist… Come to Venezuela and try to survive two weeks without water, electricity, and a minimum wage… And then we will talk about f. Chavez. — Mónica Bastardo (@monicabastardo) April 21, 2019

El desprecio hacia Venezuela en una foto. — J. Plaza (@plazabjc) April 21, 2019

Hugo Chavez visits DC Venezuela embassy tonight pic.twitter.com/LcJI59mpYR — Medea Benjamin (@medeabenjamin) April 21, 2019

At Venezuela embassy in DC tonight pic.twitter.com/df64Xz9Qed — Medea Benjamin (@medeabenjamin) April 21, 2019