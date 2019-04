Así viven en campamentos de refugiados venezolanos que huyeron a Colombia

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Desde Adentro: El primer campamento de campaña de la ONU para los venezolanos que huyeron a Colombia

Aldemiro Santo Choles resistió todo lo que pudo. Durante meses, había esperado que no fuera necesario abrir un campamento de refugiados en la pequeña ciudad del desierto donde se desempeña como secretario de la ciudad. Pero a principios de este año, quedó claro que no tenía otra opción, reseñó Vice.

Miles de venezolanos habían huido a Maicao y ahora vivían en sus parques y plazas. Las calles apestaban o la orina y las enfermedades se extendían, y como secretario de la ciudad, fue acusado de mantener el orden y el orden en lugares públicos. En enero, después de que Choles solicitó la ayuda del gobierno federal, la agencia de la ONU para los refugiados comenzó a instalar sus tiendas.

La instalación de $ 1.7 millones se inauguró el 8 de marzo con 60 tiendas de campaña de tamaño familiar y una larga lista de espera. Al otro lado de la frontera, Venezuela se hundió en un apagón catastrófico, que duraría una semana y afectaría a más del 80 por ciento del país, enviando a desesperados venezolanos a las zanjas de drenaje urbano para obtener agua potable. Los apagones de varios días se han vuelto comunes desde entonces, llevando a más personas a través de la frontera hacia Colombia.

“Hay un mayor flujo de personas, gracias a la pérdida de electricidad y agua”, dijo Choles desde su oficina en el ayuntamiento de Maicao. “Nunca pensamos que la situación se colapsaría tanto”.

“Mi temor es que las cosas empeoren”, dijo Jozef Merkx, jefe del ACNUR en Colombia, quien anteriormente trabajó con la agencia en Irak. “No estamos realmente preparados. Estamos tratando de obtener más dinero, pero no es fácil “.

UN SIGNO SOMBRÍO

Este pequeño campamento en Maicao, que alberga a solo 350 venezolanos por hasta seis semanas seguidas, se destaca en el desierto árido como una señal sombría de lo que está por venir.

Los funcionarios esperan cuadruplicar su tamaño pero no han encontrado los fondos. Otras ciudades fronterizas colombianas han solicitado instalaciones similares, pero las agencias están luchando para mantener las pocas instalaciones de emergencia que tienen.

Los apagones en marzo representaron un dramático declive para los venezolanos ya acostumbrados a las malas condiciones. Si bien la pérdida de energía intermitente había sido normal durante mucho tiempo, el fallo extendido en todo el país fue un golpe paralizante para una economía ya debilitada.

