CAIGA QUIEN CAIGA: Zulia Un Grito Desesperado, por Ángel Monagas

Posteado en: Opinión





Dentro del chavismo quien los enfrenta tiene que huir, bajo el maquillaje diplomático, o asumir la cárcel. Vienen por todas las cabezas disidentes o que estorben, no quedará una de pie, todas serán cortadas. También entregaran otras como pago.

Para el grupo o personas de la MUD, o el mismo musiú pero con diferente cachimbo llamado Frente Amplio: El problema no es el CNE sea nuevo o viejo. Ir a elecciones con esto que llaman fuerza armada, colectivos, guerrilla y Maduro en el poder es crónica de una muerte anunciada. La trampa no ha estado en las máquinas sino en las condiciones bajo las cuales se realiza. En la forma que se maneja el proceso.

Leo un escrito de Emmanuel Rincón donde pregunta, ¿Qué (o quién) entorpeció el cese de la usurpación? “Es difícil precisar cuánta vida le queda a un organismo vivo, bien sea un humano, un movimiento, una tendencia, una religión o, en este caso, una organización criminal. Es muy complicado determinar cuántas veces se ha sentido la dictadura contra las cuerdas y a punto de tirar la toalla. Entre un destino y otro, puede haber cinco segundos de separación, una llamada fortuita, una declaración, o incluso algo tan tonto como una pequeña indigestión, pueden ser capaces de prolongar una decisión y cambiar el resultado final de la misma. Cabe la posibilidad de que en más de una ocasión, la familia de usurpadores ya estuviera planteándose la posibilidad de irse en un cuarto cerrado de Miraflores cuando una declaración como la del Grupo de Lima (“no contemplamos una intervención militar”) desata nuevas perspectivas, y vuelva a brindar esperanza a los tiranos. El error más grande de la oposición no ha sido por falta de acción, sino por falta de capitalización”.

Más allá de los intolerantes, si fue una estrategia comunicacional de Guaido, es brillante por el desconcierto al enemigo. Si no fue así, hay que tener mucho cuidado. Se ha hecho del 1 de Mayo un nuevo día “D” y eso es peligroso. El 99% de los venezolanos celebraría esa hazaña. ¿Y si no es así?

Parte de la incredulidad o falta de fe de la gente es que hasta el presente, las demostraciones de fuerza del supuesto gobierno de Guaido no han atacado directamente a los actores y el colmo, cuando es afectado un chavista es uno que se pronunció a favor de la oposición ejemplo Hugo Carvajal. Las sanciones son castigos para la nación que el chavismo conduce pero donde vivimos los que no tenemos culpa.

Este juego hay que ponerle orden señor Guaido. Se es o no se es, si se quiere que se diga. No sometamos al pueblo a una larga espera, sin previsiones, sin oportunidades.

La mayor ayuda humanitaria como dice un tuitero Neptari Figueroa es la de los propios venezolanos en el exterior y sus remesas. Gracias a eso, la mayoría de los hogares sobreviven. La ayuda humanitaria ni siquiera ha salido de Caracas y para remate, Maduro se quiere subrogar algo que no le corresponde.

El nivel de conciencia de la dirigencia y del liderazgo opositor, actúa más movido por intereses particulares, partidistas, de celo por cuotas de poder, que la convicción de enfrentar una dictadura. Todos andan en sus cálculos de aspiraciones, me anoto con Guaido para garantizar, o al menos luchar o meterme en el lote de candidatos a diputados, concejales, alcaldes o gobernador.

ADVERTENCIA: Caímos con Arias Cárdenas y la gallina…Rosales nos decía “Atrévete” y cuando se atrevió se fue a Panamá. Henrique Capriles nos dijo que “el tiempo de Dios es perfecto” y al verlo ir y venir a New York, me parece perfecto. Ramos Allup prometió sacarlo en 6 meses. Solo sacó los cuadros y otras cosas, que hasta no hablar con él por respeto no mencionare. Leopoldo López decía “El que se cansa pierde” y en su partido parece que se cansaron, pues no será candidato Presidencial. Guaidó nos dice “Vamos bien” y ya van 3 meses. Confiamos en él, de verdad, eso sí, no cultivamos fanatismos, ni entregamos repito “cheques en blanco”. No más.

BUEN EJEMPLO DEL PERÚ Prueba su temple, juzgando CAIGA QUIÉN CAIGA a Presidentes y ex Presidentes. Así se construye la democracia. En Venezuela nadie ni oposición, ni gobierno, este mucho menos. Cuando alguno mencionamos a Capriles por el caso Odebrecht, nos acusan de trabajar para el chavismo. Imaginen ustedes semejante mentira. ¿Por qué el líder aurinegro no habla, no explica?

ACERTADOS COMENTARIOS

El empresario y político zuliano, Carlos Alaimo, ahora exiliado gracias a Nicolás, emite unos comentarios sobre la muerte (suicidio) del peruano Alán García, destaco este “2.- con el mismo dinero que se robó, mantiene a su partido desde el exilio, arregla su problema de acusación por corrupción y regresa a Perú y vuelve a gobernar.

3.- “pero el lobo cambia de pelo más no de maña”…

4.- esta historia se parece mucho a las muchas que nosotros conocemos en LA -Venezuela y el Zulia no escapa de ella. 5.-políticos como Alan García jamás podrían justificar su calidad de vida y bienes de fortuna…7. En Perú hay gente que cuestiona que Alan García se haya suicidado. Nadie vio su cadáver. Hay posibles evidencias que señalan que él salió detrás de su residencia en un vehículo con dos personas más. 8.-según la legislación Peruana, si a él se le declara muerto, su fortuna NO PODRÁ SER TOCADA y ya está en manos de su familia y su caso no se podrá retomar más. EN FIN MUCHA GENTE CREE QUE FUE UN TEATRO.

FIN DEL CAPÍTULO. UN BUEN CIRUJANO PLÁSTICO LE CAMBIA LA CARA Y CON $ hasta bonito lo ponen”.

NO MÁS Cuidado lo del pollo Carvajal termina como otro pote de humo como el tuerto Andrade y el caso Gorrín.



ZULIA, UN GRITO DESESPERADO

El esquema de racionamiento imposibilita cualquier posibilidad de desarrollo o mediana normalidad. La improvisación reina. Nadie sabe dónde y cuándo llega, cuando se va y lógicamente cuánto durara. Todo es una apuesta. El comercio, la industria, los servicios, a la quiebra y el ciudadano al olvido de su actividad. NADIE DEL CHAVISMO O DE LA OPOSICIÓN ha hecho de este problema una prioridad y poco a poco, un desierto urbano es la imagen que resalta. Ayer, confieso, mi hijo menor me hizo llorar. Otro amigo se le va. El sábado otro parte y donde bote las lágrimas, es cuando me dijo (se lo he escuchado a otros jóvenes) “Qué sentido tiene estudiar…”. Moléstese quien se moleste, si Maduro o Guaido vivieran la cuarta parte de lo que sufre el zuliano, aseguro que otra cosa sucedería. Es más, estoy seguro a pesar de mis críticas que si Rosales fuera Gobernador, hubiera volteado la región resolviendo y si debía negociar con los colombianos hubiera hecho como todos los animales para que el Zulia tuviera electricidad. En eso si era bueno el tipo.

MURIÓ LA GAITA PROTESTA: ¿Dónde está RICARDO CEPEDA, RICARDO PORTILLO, WILLIAM ATENCIO, BARRIO OBRERO, RINCÓN MORALES y tantos otros? ¿Por qué no hablan? No he escuchado ni una sola estrofa de un tema que sería un éxito…EL ZULIA MUERE y ni una misa cantada tendrá. La IGLESIA ZULIANA Muda. El Canal ONCE defiende su negocio pero no la verdad. ¿Qué pasa? ¿Nos están matando o estamos muertos ya?

OTRO CIERRE de uno de los más grandes centros comerciales de Maracaibo, le viene como anillo al dedo de quienes poco a poco destruyen Maracaibo, para luego ir vía expropiaciones, compras a precios de gallina flaca, reconstruyendo su poder económico que abruptamente gracias al error de un dizque líder opositor, pasó de nivel municipal a nivel regional. Es el nuevo Amo del Valle del Occidente. Nada lo detiene, ni siquiera su pésima, paupérrima gestión, mayormente intencional para dominar al pueblo. Una oposición que solo se dedica a dar discursos de tarima, asambleas de ciudadanos, con los mismos personajes que han perdido elecciones y otros eludido sus responsabilidades, está imposibilitada de enfrentarlo. Empresarios árabes (mayoría) también italianos, que en un país normal no pasarían de vender zapatos en el centro y pan en cualquier sitio, hoy lucen como los nuevos “rockefeller” zulianos. Luego de apoderarse de este mall del Oeste, van por la clínica más grande, con presencia regional. Un nuevo modelo de salud “socialista” será otro disfraz en el más salvaje mercantilismo. Ya tienen taguaras con nombres “americanizados”, panaderías, markets, en la mejor zona comercial de la capital Marabina. Sus nombres no aparecen, por eso yo los nombro. No hay como probarlo. El objetivo final: Diario panorama. El emblema comunicacional más histórico donde hablamos de “vos”. Con el harán lo mismo que han hecho en TV radio, nadie los ve, la sintonía no interesa, sino monopolizar la información. No hablamos de la Galicia española ni de Sicilia, es el Zulia

Escúchame de lunes a viernes por www.gustosaradio.com a las 7:30 am hora Venezuela y por los canales de youtube Entrevistas, Noticias y Deportes y también en CaigaQuienCaigaCQCTV. Sígueme por twitter, periscope e Instagram como @Angelmonagas.