Marco Rubio: Trump hace lo correcto al usar todas las herramientas para ayudar a Venezuela

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, recalcó este martes que el presidente de Estados Unidos Donald Trump hace lo correcto en utilizar todos los mecanismos a su disposición para ayudar a Venezuela en su camino a la democracia y así salir del régimen usurpador de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“@POTUS está en lo correcto al utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para ayudar a la gente de Venezuela a regresar al orden constitucional y a la democracia”, dijo el senador republicano a través de su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo, aseguró que la crisis en Venezuela para EEUU no solamente se trata de la democracia, sino también de seguridad para su nación.

Por otra parte, Rubio se refirió a la primera participación de Gustavo Tarre Briceño en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de ser aceptado como representante legítimo por Venezuela con el gobierno interino de Juan Guaidó.

“Guaidó ha trabajado pacientemente a través de organismos multinacionales. Pero Caracas, Moscú, Teherán y la Habana sólo se preocupan por las organizaciones multinacionales como foros para atacar a los Estados Unidos e Israel”, afirmó en Twitter.

.?@POTUS? is right to utilize every diplomatic & economic tool at his disposal to help the people of #Venezuela return to constitutional order & democracy.

But this isn’t just about democracy,it’s about a growing threat to our national security. https://t.co/YDsrh8AmXw

— Marco Rubio (@marcorubio) April 23, 2019