A 1/2 semana, por Ronald Rodríguez Vargas

El Papa insiste en el diálogo y la paciencia del zulia se agota

La milenaria diplomacia vaticana, que no da puntada sin dedal, insiste en el diálogo, el acuerdo como vía de solución al conflicto venezolano. El Papa – que ayer celebró su santo (San Jorge) regalando Rosarios y que desde antes y durante la Semana Santa, ha tenido que hacerle frente a una inusual carta -violando su promesa de silencio y no intervenir en el día a día vaticano de Benedicto XVI- censurando el manejo que se ha hecho del problema de la pederastia, para más inri de la curia conservadora vaticana, como si su oportunidad no hubiera tenido, reitera su posición en el mensaje Urbi et Orbi el domingo de Pascua dé Resurrección.

Por Ronald Rodríguez Vargas

“Que la alegría de la Resurrección llene los corazones de todos los que en el continente americano sufren las consecuencias de situaciones políticas y económicas difíciles. Pienso en particular en el pueblo venezolano: en tantas personas carentes de las condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura, debido a una crisis que continúa y se agrava. Que el Señor conceda a quienes tienen responsabilidades políticas trabajar para poner fin a las injusticias sociales, a los abusos y a la violencia, y para tomar medidas concretas que permitan sanar las divisiones y dar a la población la ayuda que necesita”.

¿Desfasado el Papa, habida cuenta parece que la oportunidad del diálogo pasó? ¿Testarudez? Tampoco lo creo. Seguro hay más de fondo.

Un gobierno serio ante el problemon eléctrico a estas alturas ya habría ofrecido al país un diagnóstico técnico de la situación, habria dado las explicaciones de las acciones correctivas que han tomado y brindado expectativas de mejora en el corto, mediano y largo plazo. Claro hablamos de un gobierno serio que no se excusa en el manido cuento del sabotaje para el cual como que tampoco toma medidas pues se lo “sabotean”, vuelven a “sabotear” y a re “sabotear” cada vez que a mentes malévolas se le ocurre. ¿No están militarizada las instalaciones eléctricas desde hace rato?

Sean serios. A otro perro con ese hueso.

La paciencia del zuliano se agota. No es que se exijan prebendas y privilegios, lo que se demanda es sensibilidad y comprensión del fulano Estado Mayor Eléctrico en razón del clima y las fuerzas productivas de la region y su aporte al PIB.

He escrito y reitero que de no ser por la oportuna contención de la dirigencia política, empresarial y comercial de la region, la olla de presión no ha reventado, pero la paciencia se está agotando.

Sepa el Zulia, bueno es recordarlo, y Venezuela toda, que Enelven le entregó a esa cosa que llaman Corpoelec, activos físicos y recursos profesionales suficientes capaces de generar un fluido eléctrico de calidad capaz de atender en casi un 80% la demanda de energía de este estado.

Veremos con que historia nos sale el gobernador del Zulia a su vuelta de Caracas donde según “intercede” por el Zulia y su gente.

Día del Libro. Ayer lo celebramos en privado, como corresponde hacerlo en un país sin libros y sin librerías a donde nos llevó un régimen que desde el comienzo atentó en forma abierta y artera contra la palabra, la creación y el oficio de pensar y escribir. Enhorabuena a todos los que aún, a pesar de los pesares, levantan las banderas de la palabra.

Este mismo día en Alcalà de Henares, de manos de Felipe VI la poetisa uruguaya Ida Vitale recibió el Premio Cervantes 2019 por sus aportes y engrandecimiento del idioma español. Ida “la humilde poetisa que Don Quijote no imagino”, como alguien escribió por ahí. Enhorabuena su galardón es de todas las letras suramericanas.

Entre tanto, leímos “Dos espías en Caracas (Ediciones B) el salto a la ficción del analista, articulista, ensayista y agudo observador de la política mundial, Moisés Nahim. Un salto, en el que se quedó corto habida cuenta que dada la posición de privilegio que obstento y obstenta, pudo ir a más en el dato, la información y las distintas ópticas del conflicto venezolano. Insisto en que se quedó corto y cuidado si hasta páginas le sobran. Dos espías en Caracas es una historia de amor al uso entre los jefes del G2 y la CIA en Caracas desarrollada entre la noche del 4F y el comenzar a morir de Hugo cuando Fidel lo envía a Caracas, sucesor designado incluido. Una trama que a juicio de quién esto escribe le faltó el suspense, la acción, el climax y el entramado típico de los thriller de espías que hicieron grande a Le Carre, Clancy, Green, Forsyte, Ludlum, entre otros. Una novela además que solo se adentra en una parte del conflicto, el chavismo, y de la oposición poco, quedando reducida a ser una anécdota, la víctima. Sin duda pudo ir a más.

DVD. “Vice”, película nominada al Oscar que satiriza la carrera política de un oscuro hijo de Wyoming que llego a ser jefe supremo de la Halliburton y hasta Vice presidente de los Estados Unidos: Dick Cheney. La grandeza del filme, si la hay, radica en la transformación física e interpretación que de Chenney hace Cristian Bale. Su debilidad precisamente en la sátira y el estilo narrativo de su director, Adam Mackey quien se repite en otro de sus laureados largometrajes. Chenney, todo un animal político o quizás Lynne (Amy Adams) asciende valiéndose de las debilidades, lagunas y sombras del sistema político norteamericano y de las falencias de un Partido Republicano y su dirigencia, incapaz de controlar con responsabilidad la elección de un George W Busch (Sam Rockwell), que en la película queda retratado como un títere, un bobo y hasta un Donald Trump. Una dirigencia que despasito, pasito a pasito está minando las bases y certezas de ese acuerdo social sobre el que se ha construido la sociedad moderna y puntal democrático que llegó a ser la USA que conocimos y estamos empezando a extrañar. Demás está decir que Steve Carrel cada personaje que interpreta se supera a sí mismo. Su anodino pero peligroso Donald Rumfeld es estupendo, actoralmente hablando.

TV. A propósito del episodio 2 de la temporada 8 de Juego de Tronos que vimos el domingo p.p. Daenerys va confirmando lo que siempre he dicho: una dictadorcita en potencia. El revanchismo, la venganza nunca han sido buenas consejeras. El poder mata al amor.

Que Stalin González hable de elecciones no debe extrañar a nadie ni tampoco invitar a los mismos de siempre a rasgarse las vestiduras. Si Juan Guaidò hablo de Cese a la Usurpación, Gobierno de Transición y Elecciones Libres, es lógico suponer que quien maneje escenarios posibles en el contexto en el que se está se maneje esa opción. No supone un cambio en las reglas de juego, tampoco claudicar en lo que ha sido la visión y el objetivo trazado por la AN y los aliados internacionales que la causa de la libertad tienen para este 2019.

Punto Final. Ni Juan Guaidò ni ningún miembro de la AN ha hablado de ir a Miraflores el 1 de mayo. La versión surge como de costumbre de quién sabe dónde apelando a la desesperacion de la gente y encuentra eco en los “mismos de siempre” esos que juegan al desgaste del presidente de la AN. En esa fecha quizás los astros no estén alineados ni el espacio este vacío pues los rojos rojizos van a ser convocados a marchar hasta ahí. Quiera Dios que la versión infundada (insisto hasta hoy) de una especie de Dia D, prenda en el imaginario popular. De ocurrir, el 2 de mayo el Plan Guaidò habrá pasado a la historia. Hay que hablarle claro al país. No es momento de verdades a medias o medias verdades.

PD. Mi solidaridad con los legisladores del CLEZ que se atrevieron a romper el velo del silencio. Inaceptable la violencia y trato recibido de parte de sus compañeros de bancada. Eduardo Labrador y demás representantes del PSUV denunciantes de la calamitosa situación eléctrica que padecemos, saben ya en carne propia lo que significa oponerse democráticamente al régimen. Tarde se aprende, pero se aprende.

