EEUU: La llamada “no injerencia” de China ha financiado al régimen de Maduro por 60.000 millones de dólares

Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que la “no injerencia” de China en Venezuela, financió al régimen de Nicolás Maduro con 60 mil millones de dólares.

lapatilla.com

“La llamada “no injerencia” de China ha financiado al antiguo régimen de Maduro en Venezuela por una suma de 60.000 millones de dólares, lo que ha apoyado a un déspota corrupto. Cada dólar para Maduro es un dólar que se le quita a los venezolanos que sufren“, manifestó Ortagus a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

China's so called "non-interference" has bankrolled the former Maduro regime in #Venezuela to a tune of $60 billion, propping up a corrupt despot. Every $ for Maduro is a $ taken away from the suffering Venezuelan people.

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) April 24, 2019