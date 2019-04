Griselda Reyes: El dilema de la Asamblea Nacional

Posteado en: Opinión

Entre las atribuciones que corresponde a la Asamblea Nacional, está la de Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país, como reza el numeral 11 del artículo 187 de la actual Constitución de la República, por ello es un dilema muy difícil de asumir en este momento histórico del país, porque eso no es que entraron limpiamente y resolvieron todo, al contrario, eso significa muerte y destrucción de la nación, y la pregunta necesaria, ¿quién asumirá la responsabilidad de todo?

Veo curiosamente a muchas voces que desde bunkers gritan a todo pulmón que se debe aplicar el 187 #11 como el más simple deporte decorativo a un gol, o más particular, un jonrón de Cabrera en la segunda del noveno. Pero la cosa no debe ser así, no se puede pedir tan alegremente que fuerzas extranjeras entren a nuestro país y asesinen a nuestros hermanos porque tengamos ideales diferentes, pero por otro lado está que quienes controlan Miraflores hoy utiliza a grupos armados para disparar abiertamente contra venezolanos ensañando su odio entre nosotros, por eso es un total dilema el que tiene la Asamblea Nacional y que antes que todo, debe ser muy bien pensado.

No me corresponde ser juicio de valor, como demócrata creo que debemos siempre encontrar la salidas menos traumática para todos, sin que exista derramamiento de sangre y más muertes, el país vive una tragedia, ya no es una simple crisis política, ya es una tragedia que estará afectando significativamente los resultados futuros de la nación, y vuelvo a repetir, tenemos en Miraflores a un señor que no les importa entregar al país a los más oscuros conceptos políticos del mundo, a cambio que se mantenga en el poder por simple hecho de estar en el poder, porque no propone alternativas y soluciones, ya simplemente se agotó su mandato, y no es un tema de que si hubo o no unas elecciones en mayo, o que las ganó o perdió, el asunto es que ya no controla ni sus propias fuerzas internas de su partido.

Soy demócrata por esencia y creo que somos los venezolanos los que debemos tener la última palabra, y no esperar que vengan otros a decidir por todos. Ese es el detalle, ambos lados quienes hoy controlan al país quieren que venga otra persona de otros países y les resuelvan el problema, en pocas palabras, los que hoy dirigen a la oposición esperan que vengan los marines y saquen al chavismo de Miraflores para que se lo den a ellos, igual pasa con el madurismo, quieren que los cubanos, rusos y chinos exterminen a los opositores para ellos mantenerse en el poder por encima de la tragedia nacional que hoy vivimos.

Como nos falta amor por nuestra tierra, como nos falta nacionalismo, como nos hace falta el sacrificio que hicieron nuestros líderes que parió una vez estas tierras para resolver su problema, hay quienes dicen que el país ésta envuelta en una profunda crisis, pero esa crisis no solo es político, además es una crisis de valores, de principios y sobretodo de amor propio por estas tierras, que está ahí para ofrecernos muchas cosas pero la hemos convertido en miserable porque han preferido la destrucción de ella, que trabajar por hacer un país próspero, por eso es lamentable que el egoísmo y la miseria humana pueda más que nuestro amor por nuestro hermano venezolano.

