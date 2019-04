Rick Scott: Tendremos que considerar el uso de milicia de EEUU para entregar ayuda a Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano por el estado de Florida, Rick Scott en su visita a Cúcuta, frontera con Venezuela, pudo constatar la dificultades que sufren los venezolanos a causa del régimen de Maduro; a través de su cuenta en la red social Twitter indicó que los Estados Unidos debe considerar el uso de la milicia para ingresar la ayuda humanitaria.

lapatilla.com

“La gente sufre y muere. En nuestro hemisferio. En nuestro reloj. La ayuda en este almacén podría alimentar a 30 mil por 10 días pero Maduro continúa bloqueándola”, expresó, resaltando al tiempo que “tendremos que considerar el uso de la milicia de los EEUU para entregar ayuda, Maduro no nos ha dado otra opción”.

People are suffering. People are dying. In our hemisphere. On our watch. The aid in this warehouse can feed 30,000 people for 10 days, but Maduro's blocking it.

It’s clear that we'll have to consider American military assets to deliver aid. @Nicolasmaduro has left us no choice. pic.twitter.com/GeB2qsL9rc

— Rick Scott (@SenRickScott) April 24, 2019