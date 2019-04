Caiga quien caiga | Manipulaciones Maduristas y Opositoras, Por @Angelmonagas

Posteado en: Opinión

Los acontecimientos de este año, han sido realmente sorprendentes. Veníamos en crisis, nadie puede negarlo. Ahora bien, en 2019 se sumaron todas las deficiencias. Para mí, dada la experiencia de los auténticos gobernantes en Venezuela, la dictadura más sangrienta del mundo: El Castro Comunismo, algo no me luce bien. Siempre se dijo que Venezuela era una copia fiel de lo sucedido en la isla. Qué iríamos por la misma ruta. Nada más cierto. Para agregarle más dudas a mi cabeza, escucho el informe de Bachelet como representante de la ONU, sobre su visita a Venezuela y además de culpar a Maduro de todo lo que sucede en nuestra nación, agregó, palabras más, palabras menos, que Maduro “inventó la crisis eléctrica”, para seguir controlando y sometiendo al pueblo.

El Experimento Chavista Made in Cuba

El conductismo parte de una concepción empirista del conocimiento, su mecanismo central del aprendizaje es el asociacionismo, se basa en los estudios del aprendizaje mediante condicionamiento (la secuencia básica es la de estímulo-respuesta) y considera innecesario el estudio de los procesos mentales superiores para la comprensión de la conducta humana.

Es entonces cuando me tropiezo con un escrito del Dr. Mark Steele, sobre la Gran Caja de Skinner, un sicólogo que afirmaba poder predecir el comportamiento humano, a través de algunos condicionamientos.

“No cabe la menor duda de que el proceso que vive nuestro país es algo pensado, analizado, planificado y ejecutado por personas conocedoras de la conducta humana, basta con estudiar un poco sobre el conductismo, condicionamiento operante, Pavlov, Watson, Skinner, entre otros para darnos cuenta de que Venezuela se ha convertido en un gran experimento conductual”. “Desde hace más de 20 años hemos recibido refuerzos positivos, refuerzos negativos y castigos al propio estilo skinneriano. Por ejemplo: – Si protestas eres reprimido, – Si te portas bien te llega el clap. Cuando se restituye el servicio eléctrico o de agua, nos alegramos”.

“Nos han manejado con la administración de nuestras necesidades básicas (pirámide de Maslow), para hacernos depender del gobierno y agradecerle cada dádiva como si fuera un obsequio de su parte. Ante tal maniobra de manejo social debemos dar un paso al frente y esforzarnos por reeducar a una nación que lleva más de 2 décadas siendo programada por científicos maleantes que nos han llevado a la destrucción, mucha gente se pregunta ¿Qué les pasa a los venezolanos? ¿Por qué hay gente que sigue creyendo en este sistema perverso? La respuesta es sencilla, programación conductual, condicionamiento operante y programación neurolinguistica, un ejemplo de esta última “con hambre y desempleo con Chávez me resteo” el tanto repetirlo se vuelve realidad en las mentes de las personas y no ven más allá…”

El consultor electoral, Aníbal Sánchez, señala “Para muchos cualquier régimen político, independientemente de su origen, naturaleza o conducción; se hubiese ‘sentido’ frente a esta crisis socioeconómico. ¡Vamos Bien! “Cómo resiste Maduro y porque no se vislumbra una transición en Venezuela…ocupa a muchos especialistas de distintas áreas” y agrega “…el régimen de Maduro ha logrado permanecer a pesar de haber perdido en unas elecciones los dos tercios del parlamento; bloqueo un referéndum revocatorio, declaró en desacato el poder legislativo, se inventó un proceso constituyente y una negociación, mientras inhabilitaba a actores políticos e ilegalizaba a partidos políticos, para llegar a la simulación de unas elecciones presidenciales”.

Entendamos de una buena vez, no jugamos con unos “pitoquitos”. En 20 años se graduaron, se especializaron y obtuvieron doctorado en manipular, sodomizar, y controlar toda fuerza opositora. Las vías para resolver son complejas y no se le dice, lo repito cada semana, la verdad a la opinión pública, creando siempre una expectativa que luego termina por decepcionar más.

NO NOS GUSTA

Seguirán molestos conmigo. No puedo ocultar lo que no me gusta. 1. Darle beligerancia a tres (3) diputados o legisladores regionales, electos por el PSUV, en elecciones tan válidas como la que eligió a Nicolás, con el mismo CNE, ¿significa o no darle legitimidad a la dictadura? Se pudo ser solidarios de otra manera. Ellos, hasta hace menos de un mes, declararon, firmaron y gritaron que Maduro era el único Presidente electo y que el otro, (el que hoy les da la mano) era el “títere de Trump”. ¿De la oscuridad al día tan pronto? No me parece, no me gusta. 2. El centralismo “caraqueño”. Todo el país tiene que sacrificarse para que en la capital no sufran. ¿Por qué? Y 3. Las declaraciones de empresas alemanas, estadounidenses y japonesas, afirmando que ellas pueden resolver la crisis eléctrica de Venezuela, tan pronto se restablezca el gobierno de Guaidó. Es decir, los pendejos debemos pagar las sanciones de Trump. ¿Ustedes creen que eso afecta a los líderes chavistas? Siento que juegan con el pueblo. Es decir, los que pueden solucionar la crisis no lo hacen para que el pueblo salga a reclamar y enfrente la tiranía. Es desagradable lo que para mí es un descaro. También juegan a condicionar un comportamiento. Los ciudadanos no podemos pagar las culpas, que por otras vías se pueden resolver, por ejemplo, con el 187 Numeral 11 de la Constitución.

NO ENTIENDO NI JUSTIFICO

Mi critica fundamental, no solo al Presidente Guaidó, sino a todo lo que lo rodea, quizá más a lo segundo que a lo primero, (perdón por pensar), ¿CÓMO VA A LOGRAR EL CESE DE LA USURPACIÓN DE NICOLAS, SI NO HA LOGRADO ACABAR CON LA USURPACIÓN DE LA ANC EN EL MISMO SENO DE LA AN? De hecho, permiten la cohabitación. ¿Señal de los nuevos tiempos? ¿Por qué no empezamos enfrentando por allí, lo más irrito de este proceso y que ha “legitimado” de manera vulgar, la elección y actuación de Maduro como “PRESIDENTE”? Cuándo vea eso, como Tomás empiezo a creer. Probablemente ahora con Alberto Ravell al frente de las comunicaciones, eso se logre explicar. Yo lo apoyo, sin embargo, seguiré preguntando, incomodando, con mis opiniones. Disfruto mucho ser ANTIPODER CAIGA QUIÉN CAIGA.

LO DIJIMOS Y NOS ACUSARON Los laboratorios de los “Guadosistas” nos atacaron cuando hablamos de que, lo único que se preparaba era una elección y por eso yo afirmaba, que el Presidente Guaido andaba en campaña y no de gira Presidencial. Ayer el vicepresidente de la AN CONFIRMO lo que anunciamos: ELECCIONES EN SIETE (7) meses. Por eso no hablan del 187 ni de la ayuda militar internacional. Ese es el plan. Mi única objeción es que se le miente al pueblo y a la opinión pública. La única líder hasta el presente COHERENTE y CLARA, gústele o no, es MARÍA CORINA.

ZULIA. DENUNCIA: En el programa A Punto en Maracaibo, canal 11 NCTV, Venezuela, del periodista Juan Carlos Fernández, se acusó a CORPOELEC de cobrar 1000$, para meterlos en un circuito especial donde no se va la electricidad, lo llaman circuito V.I.P.

CARABOBO: Me envían: “…En Carabobo hay 300 circuitos eléctricos zonales. Desde Caracas les exigen diariamente a los estados (porque a la capital no le aplican racionamiento), una cuota de ahorro de consumo que debe ser cumplida para que el sistema no se sobrecargue. Pero en Carabobo no logran (así como en muchos estados) cumplir esa cuota de ahorro y les explico por qué. A los circuitos donde hay hospitales, clínicas, cuarteles, policías, oficinas públicas (ministerios, gobernación, Alcaldías) no les quitan la luz en planes de racionamiento, como tampoco a los circuitos intermedios camino a ellos. A esto se agregan los circuitos de residencias o negocios de los jefes de Corpoelec, de los militares, de los enchufados, de jefes del psuv, etc… de los 300 circuitos de Carabobo, terminan racionando solo unos 100, siempre los mismos. Por eso hay zonas con cortes largos o que los racionan 2 o 3 veces al día. Son las mismas urbanizaciones o barrios, la tercera parte del estado. Cuando a las otras 2/3 partes privilegiadas se les va la luz es porque hay apagón por sobrecarga del sistema, que ocurre justamente por incumplimiento de la orden de ahorro en los estados, porque ninguno cumple con su cuota para no meterse en problemas con el cacicazgo local, desesperado por el costo político mortal de estos apagones. La situación es de colapso: equipos que cumplieron su ciclo de vida, ausencia de inversión, falta de mantenimiento, desmantelamiento de las cuadrillas de Corpoelec, transporte y equipos para trabajar. La empresa ha perdido al 70% del personal de ingenieros y técnicos de alta capacitación y experiencia, por la diáspora, por jubilación, por despido. La segregación política en esta empresa ha incorporado a personal no capacitado. Aún, poniendo en marcha un plan de adquisición de nuevos equipos para reparar el sistema, estos son como un traje a la medida: deben ser encargados, lo cual lleva su tiempo. Se debe disponer de recursos cuantiosos, los cuales no hay en este momento país. Y deben contratar empresas especializadas (ya que Corpoelec perdió esa capacidad) para montar, calibrar y poner en marcha esos nuevos equipos. Aparte de que deben rescatarse las redes. Esto no es labor de un mes ni de 3. El tiempo estimado (con recursos, voluntad política, personal capacitado) podría superar un año de esfuerzo continuo. Mientras tanto, los equipos que quedan operativos sufren el tremendo desgaste de conectarse y desconectarse para poder racionar. Y el sistema seguirá cayéndose, produciendo mega apagones, hasta que en uno de ellos, no logre “engancharse” y lleguemos a la temida oscurana final. Este es el resumen que les hago de la información que recibo del Corpoelec profundo. Tomen medidas porque a corto plazo y con gente no capacitada al frente, debemos enfrentar individualmente o con nuestras comunidades, este caos eléctrico. Vía @charitorojasperiodista

¿RUMOR O VERDAD?: Nadie de la oposición o del chavismo, ha explicado sobre los señalamientos en contra del Presidente de la Cruz Roja Venezuela y sobre la venta de las ayudas humanitarias en Caracas, Barinas y hasta en la Colonia Tovar. Cuestionada la distribución de la ayuda, por lo visto solo manejada por autoridades de la dictadura. Curiosamente varios parientes de un ALTO JEFE MILITAR de la COL, recibieron de regalo varias plantas eléctricas. ¿Casualidad?

TENSION EN PDVSA SAN TOME ANZOATEGUI La siempre bien dateada periodista Mailbort Petit señala el malestar dentro de esta industria: “Van 500 renuncias del personal. Todos los equipos están parados y son muchos los trabajadores que están anunciando que van a renunciar”. Afectada la producción, poca comida, no hay repuestos ni aceite para motores. Grave situación.

EXCELENTE EXPLICACIÓN la de Daniel Lara en la red twitter sobre el caso SUDÁN. No hay comparación con nuestra situación, porque allí solo cambiaron de tirano.

