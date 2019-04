Alguien recibió un nuevo riñón entregado por un drón

En la mañana del viernes 19 de abril, el primer órgano que fue enviado a un hospital por un drón fue trasplantado con éxito a un paciente en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, lo que marcó lo que podría ser un gran paso adelante para los servicios médicos.

Por: Elizabeth Blackstock / JALOPNIK

Este es el resultado de tres años de trabajo para demostrar que realmente puedes transportar órganos de manera segura en un avión no tripulado, informa Baltimore Sun. Todo comenzó con el Dr. Joseph Scalea, un cirujano de trasplantes, quien se sintió frustrado por lo costoso e ineficiente que encontró el transporte de órganos tradicional. Si un órgano está yendo a una gran distancia, generalmente requiere transporte en un vuelo comercial largo o en un chárter costoso.

La entrega de la que estamos hablando aquí fue realizada por la empresa AiRXOS , que utiliza tecnología de aviones no tripulados para ayudar a “agencias gubernamentales, municipios, autoridades regionales de aviación y operadores del sector privado”, según su sitio web. Este fue el primer caso informado de transportar un órgano de reemplazo con un drone.

Fascinating. @AiRXOS_ just announced that they completed the first organ delivery with a drone. The flight was on April 19 at 12:30am and delivered a kidney to University of Maryland Medical Center in Baltimore. Transplanted at 5am that same day. pic.twitter.com/f79xOumfxw

— Jon Ostrower (@jonostrower) April 26, 2019