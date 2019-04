Bolton augura más sanciones para funcionarios corruptos que apoyen a Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró este viernes que los funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “han permitido la corrupción del régimen de Maduro y el abuso a los derechos humanos”.

lapatilla.com

“Estos funcionarios han permitido la corrupción de Maduro y los abusos a los derechos humanos. Los que continúen robando y usurpando la democracia del pueblo venezolano serán responsables”, dijo.

These officials have enabled Maduro’s corruption and human rights abuses. Those who continue to steal and usurp democracy from the Venezuelan people will be held accountable. https://t.co/97pP2smUhO

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 26, 2019