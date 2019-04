Deyna Castellanos luciendo un traje de baño es rolo e’ golazo… en nuestros corazones (FOTO + UFFF)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La mejor jugadora del mundo es venezolana… Deyna Castellanos se ha cansado de romper redes con la selección y su club, pero también es indudable que su belleza rompe corazones tanto en las redes sociales como en las gradas.

A través de su cuenta oficial en la red Twitter, compartió una foto en la que viste un traje de baño súper sexy dentro de un río y nos invita a titular su imagen, nosotros solo lo describimos desde aquí como un GOLAZO.

Love isn’t about the moon and the stars. It about dumb luck”. #TBT take me back to the city of love. Llévame de nuevo a la cuidas del amor. pic.twitter.com/ZK1RXdgXgF

— Deyna Castellanos (@deynac18) January 18, 2019