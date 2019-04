Las inversiones en 2019-2023 alcanzarían 1 MMMM de dólares en el eje energético No.1 del mundo

Posteado en: Actualidad, Economía

Los países de la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA) tienen un total de US $ 1 millón de millones en inversiones comprometidas y planificadas en el sector energético durante los próximos cinco años a medida que crece la demanda de electricidad y las economías regionales invierten más en gas natural, petroquímicos y energías renovables.

Así lo refleja una reciente investigación de la Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), un banco multilateral de desarrollo, que acaba de publicar su “Perspectiva anual de inversión en energía 2019 de MENA” (ver documento completo al final de esta nota) con estimaciones de inversiones planificadas y comprometidas entre 2019 y 2023.

Según APICORP , las inversiones comprometidas son inversiones en proyectos actualmente en ejecución, mientras que las inversiones planificadas se refieren al objetivo de gasto de un país.

Se espera que las inversiones en la región MENA sean de aproximadamente US $ 1 billón en 2019-2023, un 5 por ciento más en comparación con las perspectivas de inversión de APICORP del año pasado, ya que el sector de la energía en esos países verá una mayor transición hacia el gas, aguas abajo. y sectores petroquímicos, además de importantes incorporaciones de energías renovables.

De este billón de dólares, las inversiones planificadas representan la mayoría (613 mil millones de dólares), mientras que las inversiones comprometidas en proyectos en curso representan el resto, según el banco.

De todas las inversiones hasta el 2023, la mayor parte (36 por ciento o US $ 348 mil millones) se destinará al sector eléctrico, seguida por el sector petrolero con US $ 304 mil millones en inversiones upstream, midstream y refinería, de las cuales US $ 138 billones son inversiones comprometidas. Se espera que las inversiones en el sector del gas en la región MENA alcancen los US $ 186 mil millones, de los cuales US $ 87 mil millones corresponden a inversiones comprometidas. El sector petroquímico verá inversiones por más de US $ 123 mil millones, incluidos US $ 33 mil millones en proyectos en curso.

Arabia Saudita tiene la mayor cantidad de inversiones planificadas y comprometidas en el sector energético entre 2019 y 2023: US $ 148 mil millones, de los cuales US $ 37 mil millones están comprometidos y US $ 111 mil millones son inversiones planificadas.

Fuera del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), Irak se centra en la reconstrucción de su infraestructura energética, mientras que se espera que Egipto de prioridad a las inversiones en el sector de gas corriente arriba y en el sector eléctrico para satisfacer la creciente demanda, dijo APICORP.

Dentro del CCG, que incluye Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Omán, el valor de los proyectos planificados y comprometidos ha disminuido debido a que los grandes proyectos ya están en línea.

APICORP señaló que “como advertencia, muchos gobiernos de la región tienden a anunciar objetivos ambiciosos y luego reducir los proyectos con el tiempo”.

La inversión total esperada en el sector petrolero en el CCG disminuyó en US $ 33 mil millones desde la perspectiva de 2018 a US $ 156 mil millones en la perspectiva de este año.

Refiriéndose a la región MENA, APICORP dijo que “las inversiones en varios países miembros de la OPEP se han reducido, incluyendo Arabia Saudita, Irán y Argelia. Mientras que Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Omán aseguraron un crecimiento interanual en el gasto petrolero ascendente, una mayor producción mundial y una desaceleración de la demanda mundial han afectado la necesidad de un suministro adicional de crudo y productos “.

“En contraste, los productos petroquímicos y la refinación, y ciertamente el sector energético, contribuyeron positivamente al período de perspectivas en comparación con el año pasado, ya que los países buscan mejorar su seguridad energética a través de una generación de electricidad más diversificada y maximizar el valor de los hidrocarburos en toda la cadena de suministro”.

A través de MENA, la proporción de financiamiento del sector privado ha aumentado a 22 por ciento desde 20 por ciento en las perspectivas anteriores, con el financiamiento del sector privado de Túnez y Marruecos en 68 por ciento. Entre los mayores productores regionales de petróleo, solo los Emiratos Árabes Unidos tienen una penetración significativa del sector privado en un 30 por ciento.

“Si bien todos los países MENA continúan impulsando la inversión en el espacio energético, habrá varios desafíos y limitaciones a medio plazo. Vemos el sector privado como actor fundamental en la financiación de los planes de inversión de energía de la región de cara al futuro, liberando al mismo tiempo los ingresos de otras áreas de la economía “, dijo el director ejecutivo de APICORP Ahmed Ali Attiga.

Sin embargo, según el banco, la financiación privada no ha tomado una parte tan grande como se esperaba, porque “el equilibrio entre las inversiones del gobierno y del sector privado sigue siendo impulsado por factores cíclicos, como los precios del petróleo, que se recuperaron en 2018”.

