Marco Rubio: Maduro debe rendir cuentas por detener arbitrariamente a ciudadanos de EEUU

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, señaló este viernes que Nicolás Maduro debe rendir cuentas por la detención arbitraria de ciudadanos de EEUU.

lapatilla.com

Rubio se pronunció en su cuenta de Twitter por el caso de los empleados de Citgo que están presos por parte del régimen.

“Los empleados de Citgo permanecen detenidos arbitrariamente por Nicolás Maduro. El régimen y la complicidad de funcionarios corruptos en el sistema judicial venezolano están llevando a cabo a los ciudadanos rehenes estadounidenses y deben rendir cuentas”, expresó.

The #Citgo6 remain arbitrarily detained by the #MaduroCrimeFamily. The regime and the complicit corrupt officials in the Venezuelan judicial system are holding American citizens hostages and must be held accountable.

— Marco Rubio (@marcorubio) April 26, 2019