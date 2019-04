Me lo dijo un pajarito | “El que mata a palo…”, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

Monumental… Bien pensado ha sido el paso que dieron los diputados regionales por el PSUV, expulsados por el Consejo Legislativo Zuliano, CLEZ, luego que exigieran al Gobierno Regional y Nacional, explicaciones por la falta de inversión en el Sistema Eléctrico tras el primer mega apagón que sufrió el Zulia. Ellos jamás esperaron ser expulsados por su bancada pero la política es traicionera y como traidores han sido catalogados; hasta tracaleros electorales los han llamado. En el CLEZ se ventila que ellos no ganaron sus elecciones, que lograron los votos con triquiñuelas, en fin, su propia gente los apuñalan. Quiero destacar este evento porque la política es un ajedrez que se debe jugar muy bien. Eduardo Labrador fue presidente del CLEZ el año pasado. Él junto a sus hermanos y el mismo Omar Prieto fueron pupilos del Diputado Rodrigo Cabezas desde las aulas en la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia. Eran amigos, curruñas, íntimos por mucho pero mucho tiempo. Se dice que las exigencias y críticas de Cabezas al estilo de gobernar de Prieto y las criticas y rechazos a los nuevos amigos de Prieto comenzaron a distanciarlos. Se dice que los Labrador también iniciaron un distanciamiento de Prieto ya que este actúa de manera delincuencial sin guardar formas. Muchas fueron las conversaciones, llamadas, encuentros de los economistas con Prieto en busca de una rectificación pero nada surtió efecto en Prieto. Su más reciente nuevo mejor amigo, Lisandro Cabello, terminó de romper los puentes. Labrador presidió el CLEZ el año pasado. Hizo un trabajo bastante destacado sin ser complaciente a Prieto y esto le costó la reelección. Llega entonces al Clez, Ángela Fernández, una leal sirviente de Prieto. En la gestión de “la negra” se está dando lo que yo llamo: “la escena perfecta”. Lo que pasaba en el Zulia no era del interés nacional e internacional menos. Más allá de las mentiras sin sentido dichas por los voceros de la Gobernación del Zulia para justificar los apagones, Prieto no pasaba de ser un Alcalde perverso que llegó a Gobernador. Pero gracias a este “insignificante” hecho político ordenado por Prieto a Fernández, Prieto es ahora el máximo violador de la Soberanía Popular. Aunque creo que no merece tanta atención, ya él está en el radar nacional e internacional como un tirano más y ha subido de ranking en la posición de los desechables en la Venezuela por venir. Labrador junto a sus pares, José Vielma y Zenaida Fernández, fueron expulsados del PSUV, les retiraron sus inmunidades parlamentarias y los acusan de haber ganado con trucos las elecciones. Ellos se defienden por las vías correctas y regulares pues están violando los derechos de sus electores. Si se fueron con Guaidó o no, si se aparecen con él, si él los nombra o no es lo de menos; eso es lo más lógico que suceda. Los tres son de izquierda pero se pusieron del lado correcto no en la visita de Guaidó al Zulia, lo hicieron antes, el día que decidieron reclamarle al Gobierno Nacional como diputados regionales por hundirnos en la oscuridad. Tal vez saltaron al lado correcto mucho tiempo atrás pero la crisis eléctrica fue el detonante para ellos. Esta semana, tras anunciar que entrarían, como debe ser, al Palacio Legislativo Regional a donde les prohibieron el ingreso hasta en sus oficinas, pidieron disculpas por no acudir a la cita. Se fueron a exponer su caso a la única, legítima y verdadera Asamblea Nacional y desde allí, anunciaron que las violaciones a sus investiduras serán presentadas a la OEA, la ONU y los organismos de la Unión Europea. Prieto es muy bueno para ser malo pero es muy malo para jugar ajedrez. En eso el maestro es Rodrigo Cabezas, un hombre que tiene amplia experiencia en dar sombrerazos. Y es que el que mata a palo no puede esperar una batalla de flores. Ahora es que Prieto sabrá lo que es tener el sol en la espalda y al Cristo volteao.

A nivel nacional… Vamos hacia el primero de mayo y el tiempo parece tortugesco para lo que necesitamos. Después del 1 de mayo, nos preguntamos muchos si debemos esperar ver llegar los festivos de junio y los de julio, incluido el 28 cuando Guaidó cumpleaños y de estar vivo, también Hugo Chávez. Estos dos personajes son regidos por el signo zodiacal Leo, por lo que cualquier astrólogo diría que estamos repitiendo el patrón en la última vuelta del surco que nos lleva a cerrar el círculo. Por eso no me extraña ver en Guaidó a un gran líder, porque en realidad estamos viendo las mismas cualidades en personas diferentes. Guaidó es un gran encantador como Chávez lo fue. Pero sus virtudes no sacan a Maduro de Miraflores; su discurso no le pone fin a la usurpación y esto aunque nos duela es la verdad. Yo apoyo a Guaidó pero ciega no soy… Al Gobierno le han dado el chance de perfeccionar su aparato represivo. Ahora están metiendo presos hasta a los dueños de una corneta y decomisan todo equipo de sonido que se deje ver en las calles de Venezuela porque estos se llevan no sólo a las concentraciones de Guaidó sino a los barrios y sectores donde no hay acceso a las redes para dar a conocer el mensaje del cambio, el trabajo por la Libertad y para hacer las convocatorias de calle. Pero seguimos sin tener un cuerpo uniforme para dar la batalla y hacer frente a una situación de confrontación para liberar a Venezuela y sé que ustedes estarán pensando que yo me refiero a un ejército civil y sí, los ciudadanos debemos prepararnos como soldados para ser parte actuante de la intervención. Mis estimados lectores, una invasión militar extranjera es posible pero a costos muy altos no sólo de logística sino de vidas humanas extranjeras también. En Venezuela no puede seguir el aguante, el adaptarse o acostumbrarse a lo que pasa porque para que se pueda dar el quiebre militar necesario, para que se pueda ver la llegada de las tropas aliadas a nuestro territorio, el pueblo venezolano debe crear la situación y eso, una de las maneras de lograr es por medio de un levantamiento civil para lo cual los civiles, deben estar preparados y no lo estamos. Esto lo sabe el adversario chavista/madurista y créame que lo aprovecha al máximo. Un levantamiento de civiles y militares con acompañamiento internacional es una opción que no se debe descartar porque no estamos lidiando con demócratas, estamos lidiando con delincuentes en funciones de gobierno apoyados por terroristas internacionales y mafiosos locales con y sin uniformes y armados y estos sí, preparados para la pelea, para la guerra, para la muerte. Esta gente no va a entrar el poder, SE PUEDE MORIR EL PAÍS ENTERO DE HAMBRE QUE A ELLOS ESO NO LES IMPORTA. Podrán ser muy efectivas las presiones internaciones, las de tipo económico y político los deprimen, los maniata, los atormentan, los cercan pero también nos pone a sufrir a nosotros aún más como pueblo. ¿Y nosotros qué hacemos? Seguimos discurriendo los días en ver cómo saltamos la falta de efectivo, la falta de medicinas, la falta de comida, la falta de agua, la falta de todo… a ellos les vale madre si nosotros sobrevivimos o cómo sobrevivimos. Entonces queda claro que nosotros solos, por muy súper líder que sea Guaidó, NO PODEMOS SALIR de ellos y que ellos no van a entregar por las buenas, ni con garantías ni sin ellas. Con métodos de coacción no se va a lograr la dimisión de Maduro y menos con el total apoyo militar, de la cúpula militar que tiene. Es cierto que los cuarteles están cada días más vacíos pero estos uniformados de bajo rango prefieren emigrar, huir, desertar que enfrentar a la cúpula dominante. Es chévere salir a marchar unidos, juntos, todos… es genial ir a cabildos repletos de gente, pero si queremos salir de Maduro hay que hacer más que política diplomática, más que presión internacional, más que soñar con una intervención tipo invasión, hay que hacer más. Si no nos preparamos para enfrentar y confrontar, Maduro y sus guerrillas seguirán respirando, seguirán reprimiendo, seguirán marcando las casas de los opositores para ser amenazados, seguirán quitándonos la electricidad, seguirán en Miraflores. Queremos que desde el cielo caigan los soldados que saquen a Maduro del poder y que se acabe la usurpación y no, debemos organizarnos, prepararnos para recuperar nuestra Libertad y una vez que el mundo nos vea decididos, entonces el acompañamiento y la intervención serán inevitables.

El escándalo… Stalin González rompió el vidrio. Lanzó la piedra y no escondió la mano. Detonó una bomba de gas dentro de un encierro que se llama Venezuela. Habló de elecciones en siete o nueve meses. El diputado de Un Nuevo Tiempo ha dicho que están trabajando en una propuesta para que en el país haya elecciones a la vuelta de la esquina. Lo que no dijo es si estas elecciones son con este CNE o con uno nuevo… si las elecciones son con Maduro o sin él… si las elecciones son antes o después del cese de la usurpación… González le debería hablar claro al país, debería revelar el plan y no colocar como semilla de la discordia estas palabras que sólo generan (más) desconfianza hacia él sino hacia el trabajo que la población venezolana que quiere el cambio de Gobierno cree que Guaidó está haciendo. Stalin González, si es tan valiente y corajudo para decir que se están planeando las elecciones, debería demostrar su valor y coraje diciéndole al país qué es lo que está pasando y con quiénes. ¿Se ratifica la división de la oposición? ¿Será cierto que hay un grupo a favor de Maduro que apoya las elecciones y otro en contra que apoya la intervención? Luego de esta escandalosa revelación de González, casi de manera inmediata, el Secretario de Estado Norteamericano, Mike Pompeo, respondió: “Hay un plan de #EleccionesLibresVzla, pero antes de que estas cosas puedan suceder la usurpación de Maduro debe terminar”. Pompeo la semana pasada alertó sobre las tretas de grupos opositores venezolanos para convocar elecciones sin que se cumpla el fin de la usurpación de Maduro. Por otro lado, el embajador de Colombia en Estados Unidos envió un mensaje a Diosdado Cabello; le dijo: “te quedan poquitos días”. Igualmente el jefe del Comando Sur de Estados Unidos anunció que está listo para la intervención en Venezuela, mientras que Almagro pidió más sanciones contra el régimen de Maduro y el uso de la fuerza. Pero fue el comentario de Abrams, el que le puso la guinda al pastel, al tortazo que metió Stalin. Abrams dijo que el deseo de los venezolanos se cumplirá y el régimen de Maduro se desvanecerá. A ver, lo que busco decirles es que salió Stalin, asomó la cabeza, abrió la boca, dijo esta barbaridad que sea verdad o mentira apicha el guiso que se cocina en Venezuela y sin medias tintas salieron los gringos a darles una garrotera.

Por cierto… Williams Brownfield ha dicho que ya tienen una idea clara sobre la ubicación de las células de Hezbolá en Venezuela. ¿Habrá un ataque teledirigido?

Peligro en Machiques… Hay órdenes de matar a quien proteste. En Machiques no hay gasolina, no hay electricidad, no hay alimentos, no hay medicamentos, no hay seguridad. Sólo hay orden de reprimir, atacar y matar de ser necesario a quienes protesten. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Las órdenes han sido dadas por la actual administración de la Alcaldía de Machiques que trabaja de manera hermanada con las Autoridades Militares de la zona y grupos de choque o colectivos irregulares. Situación de mucho peligro en Machiques. ¡Atención! El matraqueo está desatado en todo lugar. Los pudientes que no son necesariamente ricos, se están abasteciendo de todo lo que pueden en Colombia pero la Guardia Nacional les está quitando hasta el polvo del camino. Terrible la situación que se vive en este golpeado Municipio zuliano.

3,40… El Gobierno ubicó el precio del Dicom en cinco mil 200 bolívares por dólar al inicio de esta semana, lo que ubica el salario mínimo de 18 mil soberanos en tan sólo 3, 40 dólares mensuales. Se espera que este primero de mayo, como siempre, aumenten el sueldo y con el anuncio que desde hace años no causa ninguna felicidad en el país, aumenten los pesares. Ya Maduro asomó que el Petro, la criptomoneda que se usa como el marcador del salario en el país, tendrá un valor impuesto de 300 mil bolívares y como el salario se calcula a medio Petro, ya se imaginarán ustedes la bologña que nos viene.

En Maracaibo… ¿Se levanta el oeste? Sectores como la BBR, Los Olivos, Los Pinos, Maicaito, Cujicito, Ciudadela Faría, Apuz, Panamericano reportaron enfrentamientos con detonaciones en protestas este miércoles y jueves. Están hastiados de estar sin electricidad y sin agua potable. Este gran sector de Maracaibo decidió armarse y salir a echarse plomo de ser necesario con las autoridades que se les atraviesen en sus más que justificados reclamos. Esto puede ser el inicio de un suceso serio, fuerte. No se trata de que candelita que se prenda candelita que se apague, no, se trata de Maracaibo devastada y sobre esa devastación se gesta una crispación de sectores que están dispuestos a matar y a morir porque vivir como viven no es vida.

95 por ciento… Las escuelas en Maracaibo no tienen electricidad en el horario de dar clases. 95 por ciento de los planteles educativos no pueden operar. Están matando la educación en mi amado lar. Sólo los colegios con plantas eléctricas y que son privados y muy costosos, son los que están funcionando y esos, sólo son, cinco por ciento de la totalidad de los colegios en Maracaibo.

Falleció… El colega Eliazar Díaz Rangel, director por muchos años del periódico Ultimas Noticias. Este diario cubrió de manera amplia todo el país y no me refiero a su presencia en las principales ciudades de Venezuela, me refiero a su presencia en los pequeños lugares. En las lejanías los venezolanos encontraron por años en Ultimas Noticias la información nacional de primera mano. Sin caer en estériles discusiones sobre si Díaz Rangel fue o no chavista, izquierdista o colaboracionistas del régimen de Maduro, su periódico fue la referencia informativa obligada a consultar siempre, diariamente. Labor cumplida. Que sea el buen Dios quien lo juzgue por su paso en esta tierra.

Confiamos en ti… esta semana es la fiesta de la Misericordia, la misma que mantiene con fe y esperanza a miles de venezolanos hoy en Venezuela. En Maracaibo se hará la tradicional caminata el venidero 28. Caridad, amor y bondad son las virtudes de un corazón misericordioso, de esos que abundan dentro y fuera de esta tierra bendita que permiten hoy a muchos venezolanos recibir comida, medicamentos y otras ayudas que hacen más llevadera las amargas horas de estos martirizantes días que se viven en Venezuela, sobre todo acá en Zulia, estado que está siendo azotado sin piedad por la falta de electricidad y agua. Roguemos por la salud y la provisión de quienes están como verdaderos guerreros de Dios haciendo milagros y obras a cuanto necesitado tocan para que los insumos y recursos nunca falten… imploremos al Padre para que su inagotable Misericordia sobreabunde y para que su justicia llegue ya, se haga material ya contra quienes nos han condenado, rojos y azules y sin color, a esta dolorosa vida que no nos merecemos.

Nos leemos la semana que viene.

