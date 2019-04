Pompeo celebra las sanciones contra Arreaza, a quien tilda como “lacayo de Maduro”

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, celebró las nuevas sanciones impuestas contra el funcionario chavista Jorge Arreaza.

lapatilla.com

“Solo sancionó al lacayo de Maduro Jorge Arreaza por los intentos de frustrar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, comentó Pompeo en su Twitter. “Pero sé que los venezolanos, no serán intimidados”, aclara.

“Con el apoyo de las principales democracias del mundo, restaurarán la democracia y reconstruirán el país”, sentenció el secretario de EEUU.

Just sanctioned Maduro lackey Jorge Arreaza for attempts to thwart the Venezuelan people’s democratic aspirations. But I know Venezuelans, they won’t be cowed. With the support of the world’s leading democracies, they will restore democracy & rebuild the country. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/vliJbqnua3

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 26, 2019