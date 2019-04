Al menos un muerto y tres heridos tras tiroteo en una sinagoga de EEUU

Un hombre abrió fuego en una sinagoga en California hiriendo a tres personas y asesinando una, dijo la policía el sábado después del arresto del agresor.

“Un hombre ha sido detenido para ser interrogado en relación con un tiroteo en la sinagoga de Chabad of Poway”, escribió en Twitter el sheriff de San Diego, Bill Gore.

“Los oficiales de @SDSOPoway fueron llamados a Chabad Way justo antes de las 11:30 a.m. Hay heridos. Esta es una situación en desarrollo”.

El canal local KGTV informó que al menos cuatro víctimas habían sido trasladadas.

Agregó que la sinagoga realizaba una ceremonia por la Pacua Judía, programada para las 11:00 a.m.

El tiroteo se produce seis meses depués de que un tirador asesinara a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh (este), en lo que constituye el ataque más mortífero contra la comunidad judía en la historia de Estados Unidos.

“Tuvimos cuatro personas con heridas de bala. Tenemos una muerte. El rabino recibió un disparo en la mano. Según tengo entendido, ninguna de las otras lesiones es potencialmente mortal”, dijo más tarde el alcalde Steve Vaus a la cadena de noticias por cable MSNBC.

AFP

Update #1: A man has been detained for questioning in connection with a shooting incident at the Chabad of Poway synagogue. @SDSOPoway Deputies were called to Chabad Way just before 11:30 a.m. There are injuries. This is a developing situation.

Update#2 Those wounded in the Chabad of Poway #synagogueshooting were taken to Palomar Medical Center @PalomarHealth. Please respect the medical privacy of victims & their families during this difficult time. Remain clear of the area as this investigation will take several hours

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 27, 2019