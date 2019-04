El contundente mensaje que este personaje VIRAL le envió a Maduro desde Barquisimeto (Video)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Este popular personaje viral de Venezuela envió un contundente mensaje a Nicolás Maduro durante la concentración en Barquisimeto, estado Lara.

lapatilla.com

El ciudadano que aparece en un video de redes sociales diciendo unas palabras llamativas (amar…) dijo la verdad sobre la situación actual del país.

“Esto no tiene nada de legitimidad. Mientras siga Maduro, esto no va a cambiar nada. Esta no es la República Bolivariana de Venezuela, es la República Castrocomunista de Venezuela y si lo veo le diré lo que ya saben”, expresó.